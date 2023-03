Une épicerie anti-gaspillage de Montréal à la rue

Partager







L'épicerie anti-gaspillage Panier B, qui sauvait chaque semaine une tonne de denrées alimentaires des poubelles, met la clé sous la porte. Raison de la fermeture: des loyers trop chers à Montréal.

• À lire aussi: Suremballage: les Canadiens adeptes du vrac, mais l’offre zéro déchet manque, selon Équiterre

• À lire aussi: Le gaspillage alimentaire responsable chaque année de 4% des émissions de GES au Québec

«Pour les petites entreprises qui veulent aider et qui ne cherchent pas à faire autant de profit que d’autres, qui sont dans le communautaire, avoir accès à un loyer, c’est pratiquement impossible», affirme la fondatrice de l’entreprise, Audrey Tessier.

Depuis juin, elle faisait des allers-retours chaque semaine pour sauver des denrées alimentaires et les revendre sous forme de paniers à petits prix dans le quartier Hochelaga.

Elle rachetait à bas prix des aliments que les distributeurs préfèrent jeter plutôt que vendre aux épiceries.

Quel genre d’aliments récupérait-elle? Des bananes trop jaunes, des poivrons un peu ridés, de sacs de patates déchirés, du tofu dont la date «meilleur avant» est dépassée de quelques jours ou encore des produits commandés en trop grande quantité.

Des aliments consommables, mais qui finiraient à la poubelle.

«Ce sont les folies de l’industrie», résume Audrey Tessier, dont l’entreprise ferme ce vendredi. Par semaine, on sauve une tonne de denrées et on aide environ 120 familles.»

Photo Axel Tardieu La bénévole Elsa Maika Morency donne un panier à Mireille Bénard, une habituée.

Un panier rempli d’espoir

Un panier qui coûterait 80$ dans une épicerie était revendu moitié prix par l’équipe de Panier B.

• À lire aussi: Gaspillage alimentaire: on a essayé l’application Too Good To Go et on est restés sur notre faim

«Tous mes clients m’ont dit à quel point ça leur fait du bien au portefeuille et que ce n'est pas une période facile», regrette l’entrepreneure.

Photo Axel Tardieu Audrey Tessier s'était donnée la mission de sauver le plus de nourriture possible des poubelles.

Nancy Rouleau, bénévole, est révoltée de voir cette petite entreprise locale fermer.

«Pour moi, un panier qui vient ici, c'est un panier qui a de l'espoir dedans, qui renforce le tissu social, qui vient rehausser l'estime des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller s'en acheter ailleurs ».

Photo Axel Tardieu Chaque mardi et vendredi, avant l'arrivée des clients, les paniers étaient remplis d'aliments récupérés plus tôt chez les distributeurs.

Presque impossible de trouver un local

L’entreprise avec qui Panier B partageait un local ferme boutique. Malgré des semaines de recherche, Audrey Tessier ne trouve pas d’endroit où délocaliser ses activités.

«Trouver un local, en ce moment, c'est pratiquement improbable. Il faudrait que je vende pour environ un demi-million de dollars dès la première année pour obtenir un prêt de la banque. Les locaux se font super rares aussi.»

Pour Nancy Rouleau, «c’est honteux de faire disparaitre quelque chose avec une si belle mission.»

• À lire aussi: Trois découvertes à faire à l’Expo Manger Santé et Vivre Vert

Ce mardi après-midi, Mireille Bénard est venue chercher son panier de la semaine.

«C’est très décevant que ça ferme. Ça devrait être des initiatives qui sont encouragées par la Ville ou l'arrondissement. »

Même si le temps presse, la fondatrice de Panier B espère toujours trouver d’autres entreprises qui souhaiteraient s’allier pour partager un loyer.