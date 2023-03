Grâce au «cash stuffing», une famille économise 25 000$ en 15 mois pour acheter une maison

Partager







Économiser 25 000$ en 15 mois: c’est l’exploit qu’a réalisé une famille de Lanaudière qui souhaitait s’acheter une maison en Gaspésie, tout ça grâce au cash stuffing.

• À lire aussi: «Cash stuffing»: des jeunes abandonnent leurs cartes bancaires et payent tout en argent liquide

• À lire aussi: Après le «quiet quitting», place au «quiet hiring» en 2023

Le cash stuffing consiste à renoncer à ses cartes bancaires pour revenir à l’argent liquide afin de mieux contrôler ses dépenses.

Au lieu de sortir leur carte de débit ou de crédit plusieurs fois par jour, les adeptes du «cash stuffing» retirent de leur compte bancaire une partie ou la totalité de l’argent qu’ils gagnent. Cet argent est ensuite placé dans une pochette divisée en plusieurs sections ou dans des enveloppes pour chaque catégorie de dépense: loyer, épicerie, loisirs, voiture, etc.

Amasser 25 000$... en 15 mois

Même si le cash stuffing fait actuellement le plein d’adeptes sur TikTok, Joëlle Arseneau le pratique depuis de nombreuses années. C’est grâce à cette pratique qu’elle a pu retourner habiter dans sa région natale, la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, avec sa famille de quatre enfants.

Photo courtoisie Joëlle Arseneau

Disciplinée, la mère de famille a réussi à accumuler 12 000$ pour faire une mise de fonds sur une maison centenaire de cinq chambres à coucher qui était à vendre pour 160 000$. Elle a aussi remboursé une dette de 13 000$ qu’elle traînait depuis un certain temps.

Et combien de temps a-t-elle pour mettre tout cet argent de côté? 15 mois à peine, soit entre janvier 2021 à avril 2022.

«On ne va pas se le cacher: la pratique est inconfortable. Mais une fois que les bonnes décisions sont prises, je ne me suis jamais sentie aussi libre financièrement», raconte la mère de famille de 42 ans.

Quelle est la recette de son succès?

Concrètement, Joëlle Arseneau divise ses dépenses en 30 catégories. Même si elle possède toujours une carte de crédit et de débit, elle paye exclusivement en argent comptant.

L’épicerie, les vêtements, les anniversaires des enfants, les réparations de voiture et le fond d’urgence sont quelques exemples de catégories parmi lesquelles la mère de famille divise ses revenus.

«Lorsqu'il n’y a plus d'argent dans une enveloppe, on sait précisément qu'on a atteint notre limite [pour le mois]. Ça aide ainsi beaucoup à visualiser la dépense et ne pas dépasser le budget», explique celle qui se définissait autrefois comme une «bonne dépensière».

Pour la mère de famille, le cash stuffing est également une bonne manière d’apprendre à ses enfants à se fixer un budget et à dépenser selon ses limites, ajoute-t-elle.

Ne plus pouvoir payer son épicerie au Costco

Lorsque Joëlle Arseneau s’est lancée dans le cash stuffing, elle a pu compter sur les conseils de Sarah Charron. L’entrepreneuse, qui est active sur Instagram, vend des pochettes pour les adeptes de cette pratique.

Et qu’est-ce qui l’a menée jusqu’au cash stuffing?

«Mon déclic a été lorsque ma carte de crédit était pleine et que je ne pouvais pas payer mon épicerie au Costco: j’avais 11 000$ dessus», raconte la mère de trois enfants qui affirme avoir vendu des pochettes à plus de 6000 familles.

Selon elle, le cash stuffing est particulièrement intéressant en ce moment, avec l’inflation et le prix du panier d’épicerie qui ne cesse d’augmenter.

Sarah Charron insiste d’ailleurs: elle et sa famille ne passent pas leur temps à se priver.

«C’est juste qu’on dépense selon nos moyens et on coupe où c’est possible de le faire», explique-t-elle.

«On fait les caucus en famille pour faire le budget. Par exemple, on décide ensemble d’allouer 100$ pour le restaurant et on se donne le défi de ne pas le dépasser», poursuit Sarah Charron, qui affirme notamment avoir réussi à payer ses deux véhicules plus rapidement – et ainsi économiser en intérêts – grâce au cash stuffing.

Elle précise finalement ne pas garder de grandes sommes d'argent à la maison: «Je retire seulement ce que j'ai de besoin au courant de la semaine.»