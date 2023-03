Ils nous disent ce qu’ils auraient voulu savoir plus tôt sur le sexe

Partager







«Je pensais que c’est en frenchant que tu faisais des bébés»: pour le premier épisode de la série Franchement, 24 heures s’est intéressé à l’éducation à la sexualité.

Pour l’occasion, on a demandé à une groupe de personnes comment avait commencé leur éducation à la sexualité, mais aussi ce qu’elles auraient aimé savoir plus tôt sur le sexe. Parce que de savoir comment on fait des enfants ou comment mettre un condom, c’est un bon début, mais ce n’est vraiment pas tout.

Visionnez la vidéo ci-haut pour savoir ce que ces personnes avaient à nous dire sur le sexe.