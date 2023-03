Le train entre Montréal et New York reprendra du service le 3 avril

Partager







Bonne nouvelle pour les gens qui voyagent entre Montréal et New York : la ligne de train Adirondack, qui relie les deux villes, devrait reprendre du service le 3 avril.

L'élue américaine Elise Stefanik, représentante de l'État de New York, en a fait l'annonce dans un communiqué. Le service avait été interrompu au début de la pandémie et n'avait jamais repris. Les gens qui souhaitent emprunter le transport collectif entre les deux villes doivent actuellement se rabattre sur les autocars, Greyhound assurant le service.

«Le service, qui était en croissance avant la fermeture liée à la COVID en 2020, a été reconnu comme l'une des lignes de train les plus belles au monde, et était utilisé par des Montréalais et des New Yorkais comme option de voyagement pour se rendre à l'une ou l'autre de ces destinations ou pour accéder aux [monts] Adirondacks», a mentionné Garry Douglas, président de la Chambre de commerce de North Country, se réjouissant de l'annonce.

La ligne, qui met 11 heures à parcourir l'entièreté du trajet, dessert 19 arrêts, dont Montréal, Saint-Lambert, Plattsburgh et New York. Le service est assuré par Amtrak.

