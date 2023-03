40 ans après «Indiana Jones», l’émouvant et spectaculaire retour de Ke Huy Quan, gagnant d’un Oscar

Partager







Son histoire est digne d’un scénario hollywoodien: révélé il y a presque 40 ans par Steven Spielberg et Indiana Jones, l’acteur Ke Huy Quan a ensuite subi une interminable traversée du désert, avant de remporter un Oscar dimanche pour son grand retour à l’écran.

Le comédien d’origine vietnamienne a raflé la statuette du meilleur second rôle, grâce à son personnage de mari aux multiples facettes dans la comédie déjantée Everything Everywhere All At Once.

Déjà récompensé pour cette performance par de nombreux prix, dont un Golden Globe, l’acteur de 51 ans prend une éclatante revanche sur une industrie qui l’avait complètement oublié. Au passage, il s’impose également comme un symbole des progrès d’Hollywood en matière de diversité.

«Maman, je viens de gagner un Oscar!», a-t-il déclaré dimanche sur scène, en pleurs, après avoir reçu son Oscar.

Avant Everything Everywhere All At Once, Ke Huy Quan n’avait plus passé d’auditions depuis plus de vingt ans. Mais pour ce film au distributions majoritairement asiatique, les réalisateurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont cru en lui.

Dans cette comédie complètement barrée, il incarne Waymond, le mari d’Evelyn, une immigrante chinoise jouée par Michelle Yeoh.

Carrière avortée

Propriétaire d’une laverie, le couple est au bord du divorce, égaré entre la morosité de son modeste quotidien et ses ennuis avec le fisc. Mais leur vie est soudainement bouleversée par la découverte d’univers parallèles, menacés par une force maléfique.

L’exploration loufoque de ces différents mondes, sur fond de réflexion existentielle, permet à Ke Huy Quan de jouer un personnage sans cesse différent: Waymond est tour à tour un père de famille gaffeur et maladroit, un expert en arts martiaux, ou encore un romantique torturé à la mise impeccable.

Après des années de disette, «j’étais tellement affamé de jouer un rôle comme celui-là», a confié l’acteur au New York Times l’an dernier.

Débarqué aux États-Unis avec ses parents vietnamiens à la fin des années 70, Ke Huy Quan a seulement 12 ans lorsqu’il partage l’affiche avec Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit de Steven Spielberg.

Il y incarne Demi-Lune, le petit acolyte de l’aventurier, après avoir obtenu le rôle par accident en accompagnant son frère à une audition.

Propulsé au rang d’enfant vedette, il embarque l’année suivante pour une chasse au trésor qui marquera toute une génération dans Les Goonies. Mais ensuite, sa carrière patine: après quelques apparitions mineures à la télévision, il renonce au métier d’acteur.

A l’époque, «Hollywood n’écrivait pas de rôles pour les acteurs asiatiques», a-t-il regretté auprès du New York Times.

Déclic

Diplôme d’école de cinéma en poche, il passe derrière la caméra à Hollywood et en Asie: il chorégraphie notamment les scènes de combat du premier film X-Men, avant de collaborer avec le Hongkongais Wong Kar-Wai sur 2046, la suite du magistral In the Mood for Love.

«Je suppose que pendant longtemps, je me suis menti à moi-même en essayant de me convaincre que je n’aimais plus être acteur, juste pour que ce soit moins douloureux», a-t-il raconté au magazine GQ.

Mais en 2018, un déclic se produit lorsqu’il découvre le film Crazy Rich Asians. «J’ai vu mes confrères asiatiques à l’écran et (...) moi aussi, j’avais envie d’en être», explique-t-il à GQ.

Ke Huy Quan rappelle alors un ex-camarade des Goonies, Jeff Cohen, pour lui demander d’être son agent. Quelques mois plus tard, il décroche son rôle dans Everything Everywhere All At Once.

«Ce coup de fil était l’un des plus heureux que j’aie jamais reçu», a raconté à CBS l’acteur, pour qui les propositions de rôles affluent désormais.

«Nous n’étions pas sûrs de ce dont il était capable, jusqu’à ce que nous commencions à travailler avec lui. (...) Il nous a constamment époustouflé sur le plateau», a avoué au New York Times le réalisateur Daniel Kwan.

Dans le film, Waymond lance avec gravité à sa femme Evelyn: «Chaque rejet, chaque déception t’a conduit jusqu’à ce moment. Ne laisse rien t’en détourner». Au moment de prononcer cette réplique, Ke Huy Quan n’imaginait probablement pas à quel point elle pourrait s’avérer prémonitoire.