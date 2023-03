Claude Meunier révèle qu'une comédienne et humoriste connue a failli reprendre le rôle de Môman dans La petite vie

Partager







De passage à La Tour lundi soir, Claude Meunier était accompagné par sa femme, l’ancienne VJ de Musique Plus Virginie Coossa. Ensemble, ils ont brillé par leur adorable complicité, et force est d’admettre qu’il faisait bon de les revoir sur nos écrans, comme ils se font très rares à la télé.

Capture d'écran via La Tour.

Inévitablement, le sujet de La petite vie est arrivé sur la table et Gildor Roy et Alexandre Barrette avaient des questions pertinentes à poser à Claude Meunier, qui signe les textes des six nouveaux épisodes qui sont actuellement en préparation.

Au fait, Meunier a avoué vouloir faire revivre de ses cendres l’émission québécoise culte, et ce, depuis bien des années. Pour ce faire, il avait plusieurs options en tête et il a même déjà songé à changer complètement la distribution afin de rajeunir les personnages en engageant de nouveaux acteurs plus jeunes pour repartir à neuf.

Capture d'écran via La Tour.

Il a même révélé l’identité de celle qui a bien failli reprendre le rôle de Môman:

«On a fait une lecture des textes de La petite vie avec de jeunes comédiens pis c’était bien drôle! Écoute, Virginie Fortin était venue lire Môman [...] Ç’a toujours été là l’idée de revenir avec quelque chose, mais le jour où l’idée m’est venue de faire 30 ans plus vieux, là ç’a y était. Là, il y avait du matériel», a-t-il révélé.

Capture d'écran via La Tour.

Claude Meunier n’a pas élaboré sur l’identité des autres comédiens qui auraient potentiellement pu reprendre les personnages de la populaire série, mais Virginie Fortin dans celui de Môman semble une excellente idée.

Par contre, l’auteur promet que la chimie de la distribution originale est toujours au rendez-vous et lors de la lecture des nouveaux textes, Diane Lavallée, Marc Messier, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Guylaine Tremblay, Bernard Fortin, Rémy Girard et Sylvie Potvin ont tous beaucoup ri.

Les six nouveaux épisodes de La petite vie seront diffusés l’année prochaine.

Pour voir l’extrait de Claude Meunier, c’est tout en haut de cet article.

Pour voir ou revoir les épisodes de La Tour, rendez-vous sur TVA+.

