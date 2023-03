COVID-19 et grippe: le manque de sommeil réduit l’efficacité des vaccins

Partager







Si vous avez prévu vous faire vacciner bientôt, assurez-vous d’avoir une bonne nuit de sommeil la veille. Dormir moins de 6 heures avant de recevoir une dose de vaccin pourrait en effet raccourcir son efficacité jusqu’à deux mois, selon une nouvelle étude. Et c’est particulièrement vrai pour les hommes.

C’est parce que le manque de sommeil réduit la réponse immunitaire du corps, limitant l’effet des vaccins et rendant le corps davantage vulnérable à d’éventuelles infections.

Cette conséquence du manque de sommeil est surtout significative chez les hommes, parce qu’ils ont généralement une réponse immunitaire plus faible que les femmes, explique la Dre Phyllis Zee, directrice du Center for Circadian and Sleep Medicine de l’Université Northwestern.

Mais attention: ça ne veut pas dire que le manque de sommeil n’a aucune incidence sur la réponse immunitaire des femmes. D’autres recherches devront toutefois être réalisées, car l’immunité de celles-ci fluctue en fonction de leur cycle hormonal, ce qui n’a pas été pris en compte dans l’étude.

Homme ou femme, une personne qui dort moins de 6 heures produit moins d’anticorps que si elle avait eu une nuit de sommeil de 7 heures et plus. Seule exception: les personnes âgées de 65 ans et plus, qui ont besoin en moyenne de moins d’heures de sommeil.

Et pour la COVID?

Pour cette étude, qui est parue dans la revue Current Biology, des chercheurs de l’Université de Chicago et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France ont étudié le cas de personnes vaccinées contre l’influenza et l’hépatite.

Mais qu’en est-il des vaccins contre la COVID-19? Les chercheurs estiment que les résultats de l’étude peuvent être étendus à ces vaccins, bien qu’il soit encore trop tôt pour l’affirmer hors de tout doute.

Peu importe le type de vaccin, la réaction immunitaire est en effet sensiblement la même et sera affectée par les mêmes facteurs, soulignent les chercheurs. Selon leur analyse, une mauvaise nuit de sommeil la veille de la vaccination pourrait faire perdre jusqu’à deux mois d’efficacité au vaccin contre la COVID-19.

L’importance du sommeil profond

C’est durant la phase de sommeil profond que le corps se régénère sur le plan cellulaire. La troisième partie du cycle du sommeil est la plus importante pour consolider les défenses immunitaires.

Pour pouvoir profiter des bienfaits du sommeil profond, il faut dormir de longues heures sans interruption, de 7 à 8 heures selon le consensus scientifique actuel.

Dormir moins de 6 heures de manière répétée est associé à plusieurs problèmes de santé , en plus d’une immunité réduite: augmentation de la pression artérielle, sautes d’humeur, dépression, baisse de la libido et risque accru d’AVC, de problèmes cardiaques, de démence, de diabète et de certains cancers.

