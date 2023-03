Étudiants: 4 crédits et déductions à ne pas oublier pour avoir le meilleur retour d’impôt

Partager







C’est la saison des impôts et il peut être facile, quand on fait soi-même notre déclaration de revenus, d’oublier d’inclure des crédits et des déductions. En voici 4 offerts par les gouvernements fédéral et provincial conçus spécifiquement pour les étudiants afin de vous permettre d’avoir le meilleur remboursement possible.

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels

Ottawa offre un crédit d’impôt de 15% sur les frais de scolarités payés dans un établissement d’enseignement postsecondaire, donc une université, un collège ou un établissement offrant des cours de formation professionnelle, jusqu’à concurrence de 5000$.

En ce qui concerne Québec, les étudiants ont droit à un crédit d’impôt de 8% sur les frais de scolarité pour les études postsecondaires, qui doivent totaliser au moins 100$.

Les montants payés pour les frais de scolarité, les cotisations à une association étudiante, les frais pour des soins médicaux, les frais de repas et d’hébergement de même que ceux pour le transport et le stationnement sont admissibles. Au fédéral, les frais de scolarité pour une personne qui étudie à l’étranger sont également admissibles.

Pour réclamer ces crédits d’impôt, il vous faut un Relevé 8 et un feuillet T2202 fournis par votre établissement d’enseignement.

Intérêts payés sur les prêts étudiants

Vous avez un prêt étudiant? N’oubliez pas de réclamer d’Ottawa le crédit d’impôt équivalent à 15% des montants d’intérêts payés sur le prêt en 2022.

De son côté, Québec se montre un peu plus généreux: le crédit d’impôt est de 20% des intérêts payés durant l’année.

À noter que les intérêts payés sur des marges de crédit étudiante ne sont pas admissibles au crédit d’impôt. Il est aussi possible de reporter ou de réclamer des montants des cinq années d’imposition précédentes si l’impôt payable est moins élevé que le crédit d’impôt tant au fédéral qu’au provincial.

Déduction pour bourse d’étude

Les sommes d’une bourse d’étude sont déductibles des revenus de l’étudiant, sauf pour les montants tirés d’un régime enregistré d’épargne-étude (REEE), aux deux paliers de gouvernement.

Attention: au fédéral, il faut être étudiant à temps plein pour déduire le montant total de la bourse de ses revenus nets, note l’Agence du revenu du Canada. Les étudiants à temps partiel peuvent déduire une partie de la bourse de leur revenus pour les frais liés au coût du matériel et les frais payés à l’établissement d’enseignement.

Selon Revenu Québec, le montant total de la bourse est déductible, peu importe le statut de l’étudiant.

Pour le réclamer, votre établissement d’enseignement doit vous fournir un feuillet T4A.

Crédit canadien pour la formation

Saviez-vous que depuis 2020, vous accumulez 250$ par année pour la formation?

Ce crédit d’impôt remboursable uniquement offert au fédéral vous permet de couvrir jusqu’à la moitié des frais de scolarité liés à la formation. Vérifiez d’abord votre avis de cotisation pour connaître le montant auquel vous avez droit.

La somme remboursée par le crédit d’impôt pour la formation n’est pas admissible au crédit pour les frais de scolarité. En revanche, la partie qui n’est pas remboursée, elle, l’est.

Pour vous en prévaloir, vous devez être âgé d’au moins 25 ans et avoir des revenus d’au moins 10 994$ et de maximum 155 625$ pour l’année.

— Sources: Revenu Québec, Agence du revenu du Canada et la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke

