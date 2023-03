France: un homme est trouvé coupable d’avoir violé une jument

Partager







Un citoyen français de 23 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis probatoire renforcé pour avoir commis des «sévices sexuels envers un animal domestique».

Le procès de l’homme non-identifié a eu lieu vendredi dernier, un peu plus de deux ans après que les faits qui lui sont reprochés se soient déroulés.

C’est en effet le 24 janvier 2021, à Montigny-lès-Arsures dans le Jura (est de la France), que le vingtenaire a été aperçu par des passants dans un champ, debout sur une chaise pliante, en train d’insérer ses doigts dans la vulve d’une jument, selon ce que rapporte RMC Crime.

Les promeneurs ont pris un cliché de l’incident, ce qui a permis d’identifier le suspect et d’entamer des procédures judiciaires, après que la propriétaire de la jument et la Société protectrice des animaux (SPA) aient porté plainte.



À la stupéfaction des gendarmes, l’accusé avait collaboré à l’enquête en leur expliquant avoir eu une pulsion.

«Depuis un an, j'avais la curiosité de vouloir découvrir la vulve d'une jument», aurait alors déclaré le prévenu.



Au tribunal, l’homme a toutefois fait part de regrets et a présenté ses excuses.



«C'est immoral, je regrette profondément d'avoir commis cet acte», a-t-il admis en cour.



En plus de sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, l’individu coupable de bestialité devra subir des traitements pendant deux ans, en plus de rembourser 500 euros en frais d’avocats et 800 euros en dommage et intérêts à la SPA.

Il lui sera également interdit de posséder un animal pendant cinq ans.

