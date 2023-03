The Last of Us: Part II sera adapté en plus d’une saison pour la télé

Partager







La première saison de l’adaptation HBO du jeu The Last of Us est terminée et déjà, ses créateurs laissent des pépites d’information concernant le prochain chapitre.

Alors que la saison 1 a couvert tous les événements du jeu The Last of Us de 2013, The Last of Us Part II est beaucoup plus complexe. En effet, l’histoire du deuxième jeu est beaucoup plus longue, et présente plusieurs nouveaux personnages importants. Et selon les créateurs de l’adaptation, il faudra plus d’une saison de télé pour couvrir ce deuxième chapitre.

En entrevue avec GQ, les créateurs de l’adaptation HBO Craig Mazin et Neil Druckmann (qui a aussi créé le jeu original) ont confirmé que la saison deux ne va pas couvrir le deuxième jeu au complet. «C’est plus qu’une saison,» a confirmé Druckmann.

Les créateurs n’ont toutefois pas confirmé si le deuxième jeu allait s'étendre sur deux ou trois saisons, mais déclarent qu’il y aura, comme dans la saison 1, des changements pertinents pour continuer l’histoire de Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey) au petit écran.

Les fans qui ont joué à The Last of Us Part II savent très bien que les événements du jeu diviseront les spectateurs, probablement encore plus que la saison 1. Il faudra toutefois patienter, car le renouvellement de la série n’a été annoncé qu’en janvier 2023. Une date de diffusion de la saison 2 n’a pas encore été annoncée.

