10 choses à savoir sur les puces des neiges, les petits points noirs que vous voyez sur le sol

Dans la splendeur immaculée de vos bancs de neige, vous avez peut-être déjà aperçu des petites bébittes noires qui grouillent et qui sont très très très nombreuses.



Surtout présentes dans le sud du Québec à ce temps-ci de l'année, les puces des neiges sont souvent confondues avec de la poussière ou de la saleté, mais elles sont bel et bien vivantes!

Voici 10 choses à connaître à leur sujet:

1. Elles ont un vrai nom: on les appelle des collemboles nivicoles et appartiennent à l’espèce Hypogastrura nivicola.



2. Elles sortent du sol à la fin de l’hiver et au début du printemps, quand la température revient au-dessus de 0 degré celsius.



3. Les collemboles nivicoles grimpent à travers la neige, là où elle est moins épaisse, notamment autour des troncs arbres ou près de rochers.

deepspacedave - stock.adobe.com





4. Elles sont petites (de un à deux millimètres), mais peuvent effectuer des bonds à une hauteur correspondant à 50 à 100 fois leur taille grâce à la furca ou furcula, un appendice fourchu replié sur leur abdomen. Elles s’en servent pour fuir le danger



5. Elles ne piquent pas les humains ni les animaux de compagnie et sont donc totalement inoffensives.

6. Il y a 2 types d’humains pour qui elles sont nuisibles: les skieurs de fond (en grande quantité sur les pistes, elles perturbent le fartage des skis lorsqu’elles se font écraser) et les acériculteurs qui pratiquent la méthode traditionnelle avec des chaudières (ils en trouvent dans l’eau d’érable et ce n’est pas super le fun)



7. Elles remontent sur la neige pour se nourrir de végétation en décomposition, de champignons, d’algues microscopiques, de bactéries et de grains de pollen.

Par Daniel Tompkins, en:User:Plantman2 — en:Image:Snow Flea close up.JPG, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3380961

8. Non seulement elles sont inoffensives, mais de plus, elles sont utiles dans vos jardins: en mangeant, elles participent à la décomposition de la matière organique, ce qui favorise la croissance des plantes en restituant les aliments nutritifs dans le sol.

9. Ce n’est pas une espèce qui cherche à entrer dans les maisons. De toute façon, les températures excédant 20 degrés celsius lui sont fatales.



10. On en trouve partout dans les zones enneigées de l’Amérique du Nord. Certaines espèces pourraient même survivre à des températures aussi extrêmes que -60 degrés celsius.



Sources: Espace pour la vie, ICI Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue, Vextermination, ICI Radio-Canada Estrie, ICI Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, Entomofaune

