C’est le temps de vous inscrire pour recevoir des paniers de fruits et légumes de la ferme

À vos marques, prêts, récoltez! Les citoyens de Montréal et de la Montérégie peuvent dès maintenant s’inscrire pour mettre la main sur un panier estival de fruits et légumes biologiques du Réseau des fermiers·ères de famille (RFF).

Au total, ce sont plus de 150 producteurs d’ici qui offrent plus de 500 000 paniers de légumes biologiques et locaux à plus de 30 000 familles partout au Québec et au Nouveau-Brunswick.

«Être fermier et fermière, c’est plus que simplement cultiver des légumes. [...] Il y a un objectif plus grand qui nous anime; celui de contribuer à notre communauté et à un projet de société au service de l’intérêt collectif», souligne par communiqué Jessica Elwell, cofondatrice de la ferme Coopérative les Jardins de la Résistance, qui participe à l’édition 2023.

Comment ça marche?

En se rendant sur la carte interactive du RFF, l’abonné peut naviguer pour trouver le fermier de son choix.

Une fois sélectionné, le citoyen prend un engagement avec le maraîcher choisi en payant la totalité ou une partie de son abonnement à l’avance. Celui-ci peut d’ailleurs choisir ce qu’il veut recevoir dans son panier.

Le prix d’un panier varie entre une vingtaine et une cinquantaine de dollars, selon la ferme et l’offre adoptées.

Le processus d’agriculture soutenue par la communauté (ASC) permet d’abord aux Québécois d’avoir une relation avec leur fermier sans intermédiaire, mais également au cultivateur de planifier leur saison, le paiement des dépenses printanières et de réduire les pertes et le gaspillage alimentaire.

En échange, le maraicher s’engage à offrir des fruits et légumes frais et de qualité chaque semaine ou aux deux semaines, tout dépendant du fermier, et ce, au même prix pour toute la saison, peu importe la conjoncture économique, indique l’organisme.

Cette année, les épiceries Métro et le transporteur public exo ont renouvelé leur partenariat avec le RFF. Ils hébergeront des points de livraison pour que les citoyens puissent facilement récolter leur panier bio.

