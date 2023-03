Justin Bieber a un comportement étrange et plante Hailey sur le tapis rouge après les Oscars

Partager







Alors que les deux amoureux confirment qu'ils sont plus que jamais un couple aux bases solides, c'est une tout autre scène à laquelle on a eu droit après les Oscars.

AFP

On a eu droit à plusieurs photos du sublime look d'Hailey Bieber lors de la fête d'après-gala de la cérémonie des Oscars, organisée par Vanity Fair. La mannequin a défilé seule vers les grandes portes de la réception.

AFP

Son mari, Justin, a préféré fuir les photographes, rejoignant Hailey à la réception par la porte arrière. Le geste de Justin a créé la consternation sur son état d'esprit.

Emmitouflé dans une couverture tricotée et portant une casquette à l'envers, Justin a été photographié entrant discrètement à l'After-Party, même s'il ne semblait aucunement dans l'esprit de la fête.

Un invité de la prestigieuse soirée a confié aux journalistes que le comportement du chanteur était étrange et qu'il semblait tourmenté. On ne sait toutefois pas si c'était dû aux querelles publiques entre sa femme et son ex.

Plus tard dans la soirée, Justin a tout de même souligné qu'il était bien accompagné avec une photo de couple, un verre à la main et toujours accompagné de sa couverture.

Il a simplement écrit « Moi et ma date », accompagné d'un coeur. Il a également réitéré son amour pour Hailey en voyage sur une île paradisiaque.

Même si la situation semble revenir à la normale pour le couple après la tempête, on ne peut s'empêcher de se questionner sur l'état de Justin!

