La girafe dans la finale de The Last of Us est-elle une vraie girafe?

Partager







Si vous avez écouté la finale de la première saison de The Last of Us, vous vous demandez peut-être si la girafe que rencontrent Ellie et Joel est vraie ou animée. La réponse est oui... et non!

• À lire aussi: Des champignons pourraient causer la fin du monde comme dans «The Last of Us», mais c’est peu probable

• À lire aussi: The Last of Us: Part II sera adapté en plus d’une saison pour la télé

Dans le dernier épisode de la série à succès d’HBO, disponible depuis dimanche, les deux personnages principaux rencontrent un animal au long cou sur leur chemin.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes étaient convaincues qu’il s’agissait d’effets spéciaux numériques.

Et bien, détrompez-vous: c’est une vraie girafe!

La girafe que nourrit Ellie (Bella Ramsey) s’appelle Nabu et elle vit dans le zoo de Calgary.

«Oui, on peut créer une girafe à partir d’effets visuels, mais ce n’est juste pas la même chose», affirme le gestionnaire d’emplacement Matt Palmer dans le documentaire de HBO Making of The Last of Us.

L’environnement dans lequel se trouve la girafe est toutefois créé à partir d’effets spéciaux numériques.

La scène a été filmée directement dans le zoo. Pour l’occasion, un écran bleu avait été installé dans l’enclos de Nabu.

L’installation a duré un mois, afin que l’animal s’adapte aux changements dans son environnement et aux nouvelles personnes qui s’y trouvaient.