StopWillow: le projet pétrolier que TikTok aurait pu faire dérailler en Alaska

Le président américain Joe Biden a approuvé, lundi, un méga projet pétrolier qualifié de «bombe climatique» par les groupes environnementaux. Mais la mobilisation monstre qui s’est organisée contre le projet, notamment sur TikTok, a forcé l’administration à faire des compromis.

Le projet Willow, de la pétrolière ConocoPhilips, va permettre l’extraction de 576 millions de barils de pétrole de la réserve nationale de pétrole en Alaska et entrainer l’équivalent de 239 millions de tonnes de CO 2 d’émissions indirectes au cours des 30 prochaines années. C’est comme ajouter 2 millions de voiture à essence sur les routes.

Il représente aussi une promesse trahie du président Biden; il avait affirmé qu’il n’approuverait pas de nouveaux projets pétroliers et gaziers sur des terres fédérales s’il était élu.

Face à ce projet qualifié de véritable «bombe climatique» par les défenseurs de l’environnement, la mobilisation en ligne s’est galvanisée. Le mot-clic #StopWillow a récolté plus de 206 millions de vues sur TikTok, une pétition de Change.org a amassé près de 3,5 millions de signatures et plus de un million de lettre ont été envoyées à la Maison Blanche.

«Willow va être l’une des exploitations de pétrole et de gaz les plus grandes sur des terres fédérales publiques dans le pays», a réagi lundi l’organisation environnementale Sierra Club.

«La pollution carbone qu’il va relâcher dans l’air aura des effets dévastateurs pour nos populations, la vie sauvage, et le climat. Nous allons en subir les conséquences pour les décennies à venir.»

L’opposition était telle que l’administration du président Biden a été forcée de faire certains compromis. Le projet a été réduit à trois zones de forage sur les cinq demandées par ConocoPhilips et le fédéral s’affaire à élargir la protection d’une vaste zone de la réserve nationale de pétrole – jusqu’à plus de 64 700 km2 au total. Il prévoit également interdire de façon permanente les forages sur une grande zone de l’océan Arctique qui borde la réserve.

Une mobilisation sans précédent

Si d’autres projets ont fait l’objet de mobilisation sur le web, aucune n’a été aussi importante que celle contre le projet Willow, notent des groupes environnementaux.

«Je fais cela depuis longtemps et il est très rare de voir une question climatique devenir virale», a affirmé Alaina Wood, 26 ans, scientifique, militante pour le climat et tiktokeuse, en entrevue à CNN.

«Je pense que les démocrates et l'administration Biden feraient bien de prêter attention à ces tendances», a ajouté Lena Moffitt, responsable du groupe climatique Evergreen Action, à CNN.

«Les jeunes souhaitent de plus en plus que leurs élus prennent des mesures en faveur du climat et ils vont les exiger.»

D’autant plus que l’administration Biden se soucie de rejoindre les jeunes sur TikTok, si bien qu’elle a invité à plusieurs reprises des créateurs de contenu sur la plateforme à la Maison Blanche, y compris pour des rencontres avec le président.

Des contestations judiciaires à venir

Les groupes environnementaux en sont à passer les documents d’approbation du projet Willow au peigne fin pour y déceler des failles leur permettant de le contester en cour.

Parmi eux, l’ONG Earthjustice compte arguer en cour que la responsabilité de l’administration Biden de protéger les terres publiques inclut des mesures pour réduire les émissions de carbone, ce que le projet Willow ne ferait qu’accroître, rapporte CNN.

#stopthewillowproject #willowproject #thewillowproject #saveearth #savetheearth #alaska #savetheplanet #viral #viralvideo #fyp ♬ original sound - ellie ⧗🫶🏻 @.gayforpugh this isnt what i usually post but ive been seeing this project alot and thought i should spread awareness too. The Willow Project is a 30 year plan from ConocoPhillips that is said to be one of the biggest oil extraction projects and it is targeting sensitive Alaskan ecosystems. The Willow Project plans on drilling into these ecosystems to use the petroleum stored there, harming the ecosystems serverely. It is said doing so could produce up to 180,000 barrels of oil a day and release 287 million metric tons of CO2 into the atmosphere over the next 30 years. Once this happens, climate change would be almost impossible to reverse. Please sign the petition in my bio to help stop this project from being approved!! #stopwillow

«Nous arrivons trop tard dans la crise climatique pour approuver des projets pétroliers et gaziers massifs qui sapent directement la nouvelle économie propre que l'administration Biden s'est engagée à promouvoir», a indiqué Abigail Dillen, présidente de l’organisme Earthjustice, qui prépare un dossier de cour contre le projet.

«Nous savons que le président Biden comprend la menace existentielle que représente le climat, mais il approuve un projet qui fait dérailler ses propres objectifs en matière de climat», a-t-elle poursuivi.

Il faut savoir que le projet fait l’objet de batailles judiciaires depuis des années. Il avait d’abord été approuvé par le président Donald Trump en 2021, mais un juge l’avait temporairement stoppé pour que le gouvernement puisse en faire un nouvel examen.

— Avec des informations de CNN et de l’AFP

