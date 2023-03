The Super Mario Bros. Movie: voyez les acteurs du film chanter la chanson thème avec un invité surprise [VIDÉO]

Partager







Besoin d’une petite dose de bonheur? J’ai trouvé la vidéo parfaite pour ensoleiller votre journée plate. Jimmy Fallon, The Roots et la distribution du film The Super Mario Bros. Movie ont chanté la chanson thème du jeu original, réservant un rôle spécial à un invité surprise.

Bon, c’est quétaine à mort, mais les trucs quétaines font parfois du bien à l’âme. La joyeuse vidéo en vaut la peine juste pour le rire contagieux de Seth Rogen. Ou, évidemment, l’apparition surprise d’un monsieur que les fans de Nintendo risquent de reconnaître.

Jimmy Fallon et ses amis chantent Super Mario Bros.

Le film The Super Mario Bros. Movie met en vedette Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) et Fred Armisen (Cranky Kong). Il sort en salle le 5 avril 2023.