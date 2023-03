Votre mère a-t-elle raison de se vanter de ses 10 000 pas par jour?

Partager







Vous avez probablement déjà entendu la montre intelligente de votre mère sonner pour l’avertir qu’elle avait réalisé ses 10 000 pas par jour, qui seraient la clé pour rester en bonne santé physique. Mais a-t-elle raison de se réjouir d’avoir franchi ce chiffre magique?

Sur Instagram, lundi, la nutritionniste Marjolaine Cadieux a insisté sur une chose: «Non, tu n’es pas obligé de faire 10 000 pas par jour pour être en santé.»

Selon elle, ce n’est pas réaliste pour la plupart du monde de faire autant de pas tous les jours.

«Bouger apporte certainement une foule d’avantages pour le corps et l’esprit, mais ça doit être intégré de façon réaliste», affirmw celle qui s’oppose à la culture des diètes sur ses réseaux sociaux.

Marcher, bon pour la santé?

Revenons à l’essentiel. Au-delà du nombre de pas, une chose est sûre: marcher est bon pour la santé.

Selon une étude britannique publiée dans le Journal of American Medical Association, plus une personne se rapproche du 10 000 pas par jour, plus elle diminue ses risques de développer certains cancers ou une maladie cardiovasculaire. Le rythme à laquelle on marche peut également avoir une incidence positive sur la santé, souligne l’étude.

Une étude de 2019 de l’Université Harvard menée sur des femmes de 62 à 101 ans arrive à un constat similaire: les risques de mortalité diminuaient drastiquement à partir de 7500 pas quotidiennement.

10 000: un nombre réaliste?

À la lumière de ses études, ce n’est donc pas, en soi, une mauvaise idée de viser les 10 000 pas par jour. Mais est-ce réalisable?

Pas selon une étude publiée en 2007 dans le National Library of Medecine.

Considérant qu’une personne moyenne marche entre 3000 et 6000 pas chaque jour dans ses activités quotidiennes, il manquerait donc, pour bien du monde, au moins 4000 pas par jour.

Mais plutôt que de s’imposer un nombre de pas précis à effectuer par jour – ce qui peut mener à des comportements obsessifs –, Marjolaine Cadieux suggère de bouger. Un point c’est tout.

«Plusieurs personnes croient [le mythe des 10 000 pas] et se mettent une immense pression pour atteindre cet “objectif” alors qu’elles pourraient sûrement bouger d’une façon beaucoup plus agréable et avoir les mêmes bienfaits», mentionne-t-elle.

«Dans tous les cas, c’est pas en se forçant à faire 10 000 pas par jour qu’on va être “en santé”», renchérit la nutritionniste.

Fait surprenant en terminant: le chiffre magique des 10 000 pas par jour aurait été choisi en 1965 pour des raisons marketing par une entreprise japonaise qui venait de lancer un podomètre baptisé «Compteur de 10 000 pas».

Ce chiffre est depuis resté dans l’imaginaire collectif comme un objectif à atteindre...

