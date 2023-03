Le secret du «bien-être» de Gwyneth Paltrow: jeûner et manger du bouillon pour dîner

Partager







Jeûne intermittent, détox, sauna: la routine «bien-être» de l’actrice et femme d’affaires Gwyneth Paltrow suscite l’indignation sur TikTok.

Dans un épisode du balado The Art of Being Well, l’artiste de 50 ans, qu'on a pu voir dans des films comme Iron Man et Shallow Hal, confie pratiquer le jeûne intermittent et avaler son premier «repas» vers midi.

«Le matin, je vais opter pour quelque chose qui ne va pas faire augmenter ma glycémie, alors je prends un café. J’aime vraiment la soupe pour le dîner, je vais avoir un bouillon d’os souvent pour dîner», raconte-t-elle.

En après-midi, elle fait une heure d’exercice, soit une marche, une séance d'entraînement maison ou du Pilates, avant d’aller dans un sauna. Son souper, qu’elle dit manger tôt en soirée, se compose pour sa part essentiellement de légumes.

«C’est très important pour moi de soutenir ma détoxification», affirme l’actrice, qui suit une diète paléolithique.

«Alors le café et le bouillon d’os sont des repas maintenant?», «La mère de toutes les “almonds moms”», «On dirait littéralement une préparation à une coloscopie»: comme on pouvait s’y attendre, les révélations de l’actrice ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Pas de détox possible

Contrairement à ce qu’avance Gwyneth Paltrow, il n’y a aucune façon de détoxifier son corps, affirme la nutritionniste Tania Valiquette.

«Une personne qui a un foie et des reins en santé n’a pas besoin d’aide pour détoxifier son corps», insiste-t-elle.

Même si c’est loin d’être la première fois que Gwyneth Paltrow tient de tels propos, ces derniers inquiètent Tania Valiquette, qui est derrière le blogue La Maudite Nutritutrice.

«Je trouve ça tellement nocif pour tous les gens qui regardent ça et qui la trouvent belle, qui la trouvent gentille et qui vont écouter ce qu’elle dit», regrette-t-elle.

«Ça peut juste être nocif de ne pas manger comme elle le fait.»

Tania Valiquette est d’ailleurs claire: un bouillon d’os, qui contient peu de protéines, n’est pas un repas consistant. «C’est un liquide, ça reste pas aussi longtemps dans l’estomac, alors on va avoir faim rapidement», souligne celle qui a l’habitude de dénoncer la culture des diètes.

Manger toutes les quatre à six heures?

Des études ont montré que le jeûne intermittent peut comporter certains avantages.

Tania Valiquette s’inquiète néanmoins de la possibilité que ce genre de restriction puisse mener à des rages alimentaires à long terme. Elle explique qu’une personne qui pratique le jeûne intermittent a moins de temps dans sa journée pour combler tous ses besoins nutritionnels, ce qui peut mener à des carences.

«Le corps a besoin d’énergie tout le temps. Si on le prive d’énergie pendant plusieurs heures, on peut développer de la fatigue, un manque d’énergie, de concentration, parce que notre cerveau fonctionne aux glucides», mentionne-t-elle.

Il est recommandé de manger un repas ou une collation toutes les quatre à six heures, ce qui correspond au temps que met l’estomac pour se vider, rappelle-t-elle.

