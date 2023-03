Vous ne rêvez pas : les nouveaux valideurs du métro de Montréal ont de la misère

Partager







Si vous prenez le métro à Montréal, vous trouvez peut-être que les nouveaux lecteurs de carte OPUS sont souvent hors service. Ce n'est pas juste une impression! La Société de transport de Montréal (STM) est bien consciente de la situation et a même mis sur pause l'installation de ce nouveau matériel le temps que le problème soit réglé par le fournisseur.

«Nous avons en effet constaté certains enjeux de fiabilité avec les tourniquets et portillons du métro de nouvelle génération. Dès le constat des enjeux en octobre dernier, nous avons mis sur pause le projet de remplacement de ceux-ci afin que notre fournisseur règle les problématiques constatées et afin de minimiser les impacts sur l’expérience client», nous a communiqué la STM par courriel.

Rappelons que ces bornes sont en train de remplacer graduellement les anciennes, et qu'elles permettront éventuellement de payer un passage avec une carte de débit ou de crédit, ou encore d'acheter des titres de transport sur son téléphone et de les valider directement avec celui-ci.

En ce moment, dès que des tourniquets sont non fonctionnels, des équipes de la STM se rendent sur les lieux et tentent de les réparer. «Il est important de noter qu'il est rare que plusieurs équipements d'une même station soient défectueux et il n'est jamais arrivé que tous soient défectueux en même temps. La perception des revenus est donc assurée en tout temps dans toutes les stations», assure la STM.

Bien qu'elle puisse être agaçante pour les utilisateurs du métro, la situation ne semble pas non plus critique. Par exemple, de la période du 7 au 13 mars, 99,75% des tourniquets et portillons étaient en fonction, toujours selon les données fournies par la STM.

Les travaux de remplacement devaient initialement être terminés en février 2023.

