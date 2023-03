VUS et camions légers: dangereux pour les piétons et les autres conducteurs

Partager







Bien que les VUS et autres camions légers soient réputés pour la sécurité de leur conducteur, ils sont dangereux pour tout le monde autour. Pourquoi alors demeurent-ils aussi populaires partout en Amérique du Nord? Des internautes se sont posé la question.

«Si la sécurité de nos enfants est si importante que ça... Pourquoi ces vehicles [sic] sont permis sur nos routes?»: cette question posée par un internaute sur la page Reddit r/Québec a beaucoup fait réagir, générant plus de 1000 commentaires.

On peut y voir la photo d’un enfant devant une camionnette de marque GMC. La tête de l’enfant ne dépasse pas le capot du véhicule, le rendant complètement invisible au conducteur.

Un commentaire qui revient souvent sous la publication mentionne que, contrairement à ce qu’on peut voir dans les publicités, ce type de véhicule de grande taille n’est que très rarement utilisé pour effectuer des travaux manuels ou transporter des objets lourds. Ils seraient, la plupart du temps, conduits dans la rue, où ils peuvent mettre la vie des piétons et cyclistes en danger.

Un gigantesque angle mort

Les véhicules très hauts comme celui qu’on peut voir sur la photo ont, en plus des angles morts habituels à l’arrière et sur le côté, une énorme zone aveugle devant leur véhicule. C’est particulièrement dangereux pour les enfants.

C’est ce qu’a constaté une équipe de journalistes de l’Indiana en 2020. Les journalistes ont assis des enfants en file devant des véhicules de type camion léger pour savoir quels enfants le conducteur arrivait à voir. Au volant d’une Chevrolet Tahoe, le conducteur apercevait la file d’enfants à partir seulement du neuvième. Dans une Cadillac Escalade, seul le treizième enfant était visible.

AFP Chevrolet Tahoe

Ils ont également mesuré la grosseur de l’angle mort devant le véhicule. Celui de la Cadillac Escalade s’étirait jusqu’à 3 m de long (10 pieds 2 pouces).

Adam Bielawski/WENN.com Cadillac Escalade

Aux États-Unis, selon l’organisme KidsandCars, 3000 enfants sont blessés et 60 sont tués chaque année après avoir été heurtés par un véhicule.

Plus de collisions et plus de décès

Au Canada, le nombre de piétons tués dans une collision avec un véhicule a augmenté de 5,6% entre 2010 et 2018, alors que le nombre de décès de cyclistes et de conducteur a baissé. Pendant cette même période, les ventes de VUS étaient en hausse.

Les VUS ont deux à trois fois plus de chance que les véhicules de plus petite taille de tuer un piéton lors de collisions, selon un rapport de la National Highway Traffic Safety Administration américaine. Les risques de blessures graves sont aussi plus importants.

Encore une fois, c’est à cause de leur hauteur et de la forme verticale de leur capot. Lors de la collision, le devant de la voiture heurte directement le torse et les organes vitaux du piéton et le projette vers l’avant.

En comparaison, lors d’une collision avec une petite berline, dont le centre de gravité est beaucoup plus bas, le piéton a tendance à rebondir sur le capot et au-dessus de la voiture, ce qui cause des blessures moins graves.

Les accidents impliquant des VUS au Québec sont ceux qui ont fait le plus de victimes en 2019, nous apprend un rapport d’Équiterre réalisé en collaboration avec la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. 19,64 % de ces accidents ont causé des blessures, comparé à 4,8% pour la moyenne des accidents de la route, toutes catégories de véhicules confondus.

Dans le même rapport, on constate que les camions légers sont aussi dangereux pour les autres automobilistes. Lors de collisions entre voitures, le risque de mortalité augmente de 158% si le véhicule qui happe l’autre est une camionnette et de 28% s’il s’agit d’un VUS.

Photo d'archives

Les VUS toujours populaires malgré les inconvénients

Les camions légers comptaient pour 79,9% des ventes de véhicules neufs au Canada en 2020. Entre 1990 et 2018, la proportion de ce type de véhicules a bondi de 280%, selon les chiffres de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal.

Comment expliquer une telle hausse, quand on sait qu’ils coûtent plus cher et qu’ils consomment plus d’essence?

D’abord, parce qu’il s’en construit beaucoup. C’est avantageux pour les constructeurs automobiles de vendre des camions légers, car ils ne sont pas soumis aux mêmes normes d’efficacité énergétique que les voitures, sous Le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers du Canada.

Le maintien du prix du carburant à un prix relativement bas au Canada et les taux de crédits avantageux pour l’achat de véhicules dans la plupart des institutions financières contribuent également à les rendre attractifs aux yeux des consommateurs.

Selon un sondage de CIRANO et HEC Montréal , les propriétaires de ce type de gros véhicule se disent par ailleurs peu préoccupés par le danger qu’ils représentent pour les autres.



