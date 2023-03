5 idées de décoration à emprunter à l’hôtel Rose Thé de La Ciotat, en France

Partager







Sur le bord de la mer du sud de la France, tombez sous le charme du nouvel hôtel Rose Thé.

• À lire aussi: 5 idées de décoration à emprunter à l'hôtel Wave à Orlando

Plus qu’un hôtel, le Rose Thé est vite devenu une déclaration d’amour à la dolce vita du sud. Sa décoration s’inspire de l’histoire de son bâtiment, qui accueille l’art de vivre des Ciotadens depuis les années 1930. Par moments, on se sent transporté à Miami.

Rénové en 2022, cet hôtel de 15 pages rend hommage à l’histoire des lieux à travers une décoration bohémienne et rétro. Les chambres de l’hôtel sont toutes différentes et inspirées par l’esprit des femmes qui sont passées entre leurs murs. Le talent des artistes Mélanie de Marseille (@minimelinsta) et Annabel Kern (@annabelkern), de la designer textile Julie Robert (@julie_weaves) et de Monsieur Cactus (@_monsieur_cactus) se cache dans les chambres.

Complètement inspiré, Silo 57 a repéré quelques idées de décoration à piquer à ce bijou bohémien et romantique de France.

• À lire aussi: 10 raisons de préférer Marseille à Paris pour un voyage en France

Voici donc 5 idées de décoration à emprunter sans gêne à l’hôtel Rose Thé de La Ciotat.

1o Le rotin

Matériau qui rappelle le style bohémien, le rotin ne passe pas inaperçu à l’hôtel Rose Thé. Choisissez-le si vous cherchez à réchauffer votre décor.

2o Les accessoires touffetés

• À lire aussi: Ce studio de Montréal propose des ateliers de «tufting» pour ajouter de la couleur dans votre appart

• À lire aussi: Des tapis touffetés faits à la main à Montréal pour un décor EXTRA

Le touffetage est grandement célébré chez Rose Thé. Lampes, coussins, couvertures et bien plus y passent.

3o La tapisserie

Boudée durant plusieurs années, la tapisserie est à nouveau encensée par les designers. Dans les chambres, la tapisserie colorée vient rythmer la décoration. C’est une manière simple et efficace de créer un mur d’accent.

• À lire aussi: Marianne Plaisance rénove une pièce chez Lysandre Nadeau et le résultat est surprenant

• À lire aussi: Cette nouvelle collection de Décor Imprimé donne envie de mettre du papier peint partout

4o Les illustrations

Pour ajouter à la vibe de bord de mer qui règne dans l’hôtel, la déco du Rose Thé mise sur les illustrations et les photos rétro qui rappellent le désert et la mer.

5o Les meubles en bois

Le bois s’affiche sous son meilleur angle à l’hôtel Rose Thé. Voici quelques meubles et accessoires pour s’en inspirer:

247, boulevard Beau Rivage, 13600 La Ciotat

