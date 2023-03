9 fois où Hailey Bieber aurait copié les looks de Selena Gomez

Partager







La poussière n'est pas retombée sur la chicane publique entre Selena Gomez et Hailey Bieber. Plusieurs internautes ont soulevé des similarités inquiétantes entre les looks des deux vedettes, déclarant qu'Hailey copierait Selena depuis plusieurs années.

• À lire aussi: Chicane publique entre Selena Gomez, Kylie Jenner et Hailey Bieber: voici exactement ce qui s’est passé

• À lire aussi: Selena Gomez refait surface sur les réseaux sociaux et répond à la controverse

La querelle impliquant Selena Gomez, Justin et Hailey Bieber soulève les passions des internautes qui portent attention au moindre détail et déterrent des vidéos et photos d'archives pour prouver leur point.

C'est pourquoi dans les derniers jours, c'est la consternation face au style tant convoité d'Hailey Bieber. Des fans notent qu'Hailey serait obsédée par Selena, copiant ses mimiques, un tatouage, ses réponses d'entrevues et ses vêtements.

La mannequin puiserait-elle son inspiration de Selena? Voyons ça de plus près.

1. La robe rose à col montant

Selena: Évènement Harper's Bazaar - Semaine de la mode de New-York 2017

Hailey: MET Gala 2019

2. La robe blanche avec haut en cuir

Selena: MET Gala 2016

Hailey: Séance photo du magazine Elle France, octobre 2016

3. Le look transparent noir à strass / pois

Selena: American Music Awards 2015

Hailey: Septembre 2017

4. La robe nuisette blanche

Selena: American Music Awards 2017

Hailey: Peu de temps après

5. La robe noire décolletée en satin et le collier ras-du-cou

Selena: Défilé Victoria Secret's 2015

Hailey: Septembre 2017

6. La robe en satin à buste de dentelle contrastante

Selena: Une soirée romantique avec The Weeknd en 2017

Hailey: Peu de temps après

7. La robe bleue à imprimé floral rouge

Selena: Avril 2018

Hailey: Mai 2020

8. Le tatouage «G» derrière l'oreille

Selena: En l'honneur de sa soeur Gracie, en juin 2015

TikTok / conspiracyteacrimetime

Hailey: Fait en 2015 après Selena, en l'honneur d'une fillette décédé, Georgia.

9. Les chandails à logo Balenciaga

Selena: décembre 2018

Hailey: Janvier 2019

Déjà à l'époque, les coïncidences soulevaient des questions des fans.

À suivre!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s