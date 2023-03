Bianca Gervais raconte comment elle a surmonté son trouble alimentaire

Partager







Bianca Gervais a souligné un anniversaire important, mercredi, à l'émissionVéronique et les Fantastiques.

La comédienne a confié qu'elle célébrait cette année le 15e anniversaire de sa rémission à un trouble alimentaire sévère, elle qui a déjà souffert d'anorexie et de boulimie.

«Je suis une femme très intense. Je ne fais pas les choses à moitié. [...] Je me suis vraiment impliquée dans mon trouble alimentaire: j'ai donné, j'ai été très, très, très bonne. Je me suis rendue très, très loin, puis maintenant, le trouble alimentaire ne fait plus partie de ma vie du tout», a-t-elle raconté.

«Quand j'ai commencé l'anorexie, j'avais 15 ans. J'étais très, très bonne pour le cacher. [...] Ensuite, j'ai rencontré un beau prince qui s'appelle Sébastien Diaz, et quand j'ai rencontré Sébastien, on s’est mis à habiter ensemble. [...] En me côtoyant de proche, il a bien vu que l'anorexie s’est transformée en boulimie, il a vu que sa douce a été brisée», a poursuivi la collaboratrice de l'émission Véronique et les Fantastiques.

«Puis, un soir, il m'a attrapée en pleine crise. [...] En crise, tu ressembles un peu à un ogre: c'est pas joli ce qui sort de toi, tu sais, c'est pas beau. Puis, il m'a prise par en arrière et il m'a dit, je m'en souviendrai toujours...: "Je ne sais pas comment, mais on va te réparer".»

Bianca Gervais a ensuite expliqué des gestes qu'elle et son conjoint posaient au quotidien pour lui permettre de guérir, notamment lorsqu'elle pleurait devant un plat de pâtes.

«On allumait une boule disco, puis on dansait. Je pleurais dans mes pâtes et il me disait: «Allez, on danse!» Puis, après ça, même après la guérison, les boules disco sont restées chez moi», racontait-elle.

Voici le témoignage complet de Bianca Gervais:

Si vous avez besoin d'aide:

Sur le site d'Anorexie et boulimie Québec

Dans la région de Montréal, au 514 630-0907

Ailleurs au Québec, au 1 800 630-0907