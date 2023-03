Ces 2 rues à Montréal seront piétonnes plus tôt cette année

Partager







Bonne nouvelle pour les piétons: deux artères de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal, seront piétonnisées plus tôt cette année.

L’avenue du Mont-Royal sera fermée à la circulation à partir 20 mai, soit deux semaines plus tôt que l’an dernier. La fermeture durera jusqu’au 4 septembre. L’avenue Duluth sera quant à elle fermée du 19 juin au 5 septembre, alors que l’an dernier la période de fermeture était du 24 juin au 31 août.

Natalie Gerbaux, résidente du Plateau-Mont-Royal, sur l'avenue Mont-Royal le 19 juin 2021.

On ne connait pas encore tous les détails, mais plusieurs rues de Montréal seront interdites aux voitures dans un effort pour revitaliser la vie des quartiers cet été.

«Une rue piétonne est une rue plus sécuritaire, plus vivante, où les commerces sont plus dynamiques», a écrit la mairesse Valérie Plante sur ses réseaux sociaux, mercredi.

Les avenues visées accueilleront encore cette année des foires commerciales, ainsi que des espaces de détentes et des projets artistiques divers.

