Femmes Autochtones du Québec (FAQ) demande que le gouvernement reconnaisse le racisme systémique

Les Femmes Autochtones du Québec (FAQ) ont déposé à l’Assemblée nationale une pétition pour demander au gouvernement de reconnaître le racisme, la discrimination systémique et d’adopter le Principe de Joyce.

«Quand on reconnaît quelque chose, on est en mesure de travailler sur la source du problème», a déclaré la présidente des FAQ, Marjolaine Étienne, aux côtés de la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

La pétition, qui a été lancée le 30 novembre, a récolté près de 4000 signatures, lit-on dans leur communiqué.

Si Marjolaine Étienne reconnaît les actions qui sont posées par le gouvernement, elle craint que la non-reconnaissance du racisme et de la discrimination systémique ne pose problème dans les futurs efforts du gouvernement.

Plus tôt jeudi matin, Manon Massé a déposé une motion au Salon bleu à ce sujet qui a été refusée.

Ce matin une motion a été refusée. Cependant, nous déposerons prochainement un projet de loi sur la sécurisation culturelle dans la loi sur la Santé et les Services sociaux inspirée du principe de Joyce. Nous continuerons à discuter avec nos partenaires. — Ian Lafrenière (@IanLafreniere) March 16, 2023

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, dit qu’il comprend le concept de racisme systémique, mais qu’il n’est pas d’accord avec celui-ci. Il souligne que son gouvernement peut quand même poser des gestes concrets.

«Si le gouvernement ne reconnaît pas le racisme systémique et qu’il veut faire un projet de loi sur la sécurisation culturelle, c’est comme mettre du bandage sur une problématique. Il ne répond pas aux grands enjeux et aux relations avec les communautés autochtones», déplore le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan dans Lanaudière, Sipi Flamand.

Discriminations dans le système de santé

Le Principe de Joyce a vu le jour à la suite du décès de Joyce Echaquan, le 28 septembre 2020, au centre hospitalier de Joliette.

Juste avant son décès, elle avait publié une vidéo en direct sur Facebook alors qu’elle agonisait sur son lit d’hôpital en se faisant insulter par des membres du personnel soignant.

En novembre 2020, le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation atikamekw ont déposé, auprès des gouvernements du Canada et du Québec, le Principe de Joyce.

C’est un «engagement à faire tout notre possible comme citoyen ou membre du gouvernement pour que les Autochtones aient un accès équitable et sans discrimination aux services sociaux et de santé», explique la professeure à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa Cyndy Wylde, qui est aussi membre de la communauté anicinape et atikamekw.