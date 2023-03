Une interruption de métro pour cause de fumée, est-ce que c'est grave?

Partager







Un arrêt de service dans le métro pour cause de fumée ça peut sembler un peu inquiétant les premières fois que ça nous arrive. Qu'est-ce qui cause ça, exactement? Est-ce que c'est dangereux? On a posé quelques questions à la Société de transport de Montréal (STM) pour mieux comprendre.

• À lire aussi: Les nouveaux valideurs du métro ont de la misère

Qu'est-ce qui cause la fumée dans le métro?

Plusieurs sources assez banales peuvent être à l'origine de la fumée qui cause un arrêt de service. «Par exemple, s'il y a un morceau de papier sur la voie, il peut dégager de la fumée avec le frottement [du métro qui passe]», mentionne Isabelle Tremblay, porte-parole pour la STM.

Ce n'est pas pour rien que les poubelles du métro ne sont plus sur les quais, mais bien aux étages supérieurs des stations! Des petits feux liés aux poubelles étaient trop fréquents.

La fumée peut aussi arriver par un des systèmes de ventilation de la STM si un immeuble à proximité prend feu.

Quand vous entendez «fumée», il n'est donc probablement pas question d'un feu d'ampleur significative à l'intérieur du métro.

• À lire aussi: Le train entre Montréal et New York reprendra du service le 3 avril

Pourquoi arrêter le service pour ça?

Premièrement, il faut savoir que quand il y a de la fumée dans un tunnel, peu importe lequel, il faut l'en sortir pour ne pas que les gens qui s'y trouvent aient des risques d'intoxication.

Dans le métro, la priorité est donc de faire sortir la fumée en activant les systèmes de ventilation.

«À ce moment-là, on va interrompre le service, puis ventiler», explique Isabelle Trembay. Les trains seront donc à l'arrêt sur un tronçon du métro, puisque l'air se répand dans les tunnels, en attendant la fin de la ventilation. Si une station est touchée, elle peut avoir à être évacuée le temps de la ventilation.

Si la fumée se trouve à proximité d'une station de correspondance, il se peut que la ventilation doive être faite sur plus d'une ligne de métro.

• À lire aussi: Et si on utilisait les ressources d'une seule planète? Voici de quoi notre vie quotidienne aurait l'air

Et les usagers, là-dedans?

Bien sûr, ce genre d'arrêt de service n'est pas plaisant pour la clientèle, surtout quand ça arrive à l'heure de pointe et que les trains sont bondés.

Photo Axel Tardieu

La photo ci-dessus a été prise par l'un de nos reporters, qui se trouvait sur la ligne verte dans un train bondé de passagers jeudi en fin d'après-midi, lors d'un arrêt de service pour cause de fumée. Le train dans lequel il se trouvait est resté immobilisé quelques minutes entre les stations Papineau et Frontenac, avant de pouvoir aller patienter à Frontenac, pendant que de la ventilation était en cours pour de la fumée à... Radisson, plusieurs stations plus loin! Signe que l'air voyage dans les tunnels, il pouvait sentir une odeur de fumée malgré le fait que la fumée était pourtant initialement à plusieurs kilomètres de lui.

La STM a rapidement mis en place un service d'autobus avec 12 véhicules qui faisaient le trajet entre les stations Frontenac et Honoré-Beaugrand, pour que les gens puissent quand même se déplacer sur cet axe. Le compte Twitter @stm_Verte émettait des mises à jour de la situation en temps réel. Au total, l'interruption aura duré un peu plus d'une heure.

- Avec Axel Tardieu

Cette vidéo pourrait vous intéresser: