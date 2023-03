Whoopi Goldberg s'excuse d'avoir utilisé un terme jugé offensant dans The View

Partager







Whoopi Goldberg s'est excusée d'avoir utilisé un terme considéré offensant dans son talk-show The View.

Lors d'une discussion sur la supposée liaison de l'ancien président américain Donald Trump avec Stormy Daniels dans l'épisode de mercredi de son émission, l'actrice a fait référence aux «personnes qui croient toujours qu'il s'est fait (arnaquer) d'une manière ou d'une autre» aux élections de 2020.

Elle a cependant utilisé le mot anglais «gypped» qui a des connotations négatives envers les personnes d'origine rom et qui est maintenant considéré comme dépassé et péjoratif.

Après la diffusion de l'épisode, les producteurs ont mis en ligne une vidéo dans laquelle elle a présenté ses excuses.

«Vous savez, quand vous avez un certain âge, vous utilisez les mots que vous connaissiez quand vous étiez enfant ou que vous vous souvenez avoir dit, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je n'aurais pas dû, a déclaré la vedette de 67 ans. J'aurais dû y réfléchir un peu plus avant de le dire mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû dire "cheated" (escroqué) et j'ai utilisé un autre mot et je suis vraiment, vraiment désolée.»

Ce n'est pas la première fois que la star américaine fait l'objet de critiques pour certains de ses propos dans The View.

Whoopi Goldberg a été suspendue du programme pendant deux semaines au début de l'année 2022 après avoir déclaré que l'Holocauste n'était pas basé sur l'origine des victimes mais était une question d'«inhumanité de l'homme envers l'homme».

