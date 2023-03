Claude, un nouveau robot intelligent qui entend bien rivaliser avec ChatGPT

Partager







Une nouvelle alternative à ChatGPT vient d'être dévoilée par la start-up américaine Anthropic. Baptisée Claude, cette intelligence artificielle pourrait se démarquer de son célèbre rival en étant plus éthique et interactive avec les utilisateurs.

Si Claude propose une interface et un mode de fonctionnement similaires à ChatGPT, ce robot conversationnel se veut aussi plus simple et naturel à utiliser.

Il n'est pas encore possible d'essayer Claude, mais Anthropic annonce qu'il peut d'ores et déjà faire des recherches et des résumés, écrire des textes sur une thématique donnée ou bien encore coder. La start-up promet aussi un robot beaucoup plus conversationnel que ChatGPT. Il devrait être capable de faire preuve de plus d'interactions dans ses réponses et de s'efforcer à ne relayer que des données fiables, le tout dans une démarche résolument positive.

Ce nouveau robot se déclinera en deux versions : Claude, un modèle de pointe, et Claude Instant, plus léger et moins cher. Anthropic peut déjà compter sur plusieurs partenaires comme le moteur de recherche DuckDuckGo ou bien encore le site de questions/réponses Quora pour tester son savoir-faire. A noter aussi que la société bénéficie également d'un soutien financier non négligeable de Google.

Pour que tout un chacun puisse tester Claude, il va encore falloir faire preuve de patience. Mais, il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente.