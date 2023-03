Faites comme Khloe Kardashian et arrêtez de vous peser

Partager







Khloé Kardashian l'admet: elle entretenait un rapport malsain avec sa balance. Voilà pourquoi aujourd’hui elle ne se pèse plus. Et vous devriez peut-être faire pareil, suggère une nutritionniste.

«La balance te joue des tours. Je ne regarde même plus mon poids sur une balance depuis des années. Je pense que c’est très malsain. C'est juste des chiffres», a affirmé Khloé Kardashian au média InStyle.

Lorsqu’elle s’est divorcée de Lamar Odom, en 2013, la star raconte qu’elle a voulu se remettre en forme. À partir de ce moment, elle a commencé à obséder sur les chiffres qu'affichait sa balance.

Elle affirme néanmoins avoir appris à se préoccuper davantage des bénéfices de l’entraînement sur sa santé mentale que sur les changements «esthétiques».

La balance, malsaine?

«Si tu n’es pas capable de te peser sans que ça te fasse de quoi, ne le fais pas», affirme pour sa part la nutritionniste Claudia Houle.

«On a beaucoup attribué le chiffre sur la balance à notre valeur en tant que personne, surtout chez les femmes», poursuit la nutritionniste. Elle pense notamment aux millénariaux, qui ont grandi à une époque où on s’attendait des femmes qu'elles soient les plus minces possibles.

Photo Fotolia

Notre poids fluctue et c’est normal

Pour certaines personnes, le fait de se peser est un moyen de garder un certain contrôle sur leur corps. «Quand tu te pèses, c’est comme si tu as l’impression de ne pas perdre le contrôle et que tu surveilles ton poids», précise-t-elle.

Mais avoir un poids qui fluctue d’un jour à l’autre, ou au courant d’une même journée, c’est tout à fait sain et normal, rappelle Claudia Houle.

Le chiffre de la balance à lui seul n’est pas un indicateur de santé, ajoute-t-elle. «Il y a plein d’autres facteurs à regarder pour déterminer si tu es en santé ou pas.»

Elle a d’ailleurs observé un certain détachement vis-à-vis de la balance dans les dernières années, notamment parce que «c’est devenu plus à la mode d’être en forme, musclé, et que ça vient généralement avec un poids plus élevé».

Pour certaines personnes, délaisser la balance peut toutefois être beaucoup plus anxiogène que de se peser fréquemment, mentionne Claudia Houle. Dans de telles circonstances, elle suggère de consulter un professionnel.