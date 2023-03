Gabrielle Marion raconte une histoire choquante de harcèlement d'un proprio montréalais

Partager







La créatrice de contenu Gabrielle Marion était récemment à la recherche d'un logement avec son amoureux lorsqu'elle a reçu des messages inquiétants.

C'est lors d'un épisode du podcast Le Watt Show, animé par les créateurs de contenu Le 2 Watt (Benjamin Loiselle) et Néo Rioux, que Gabrielle est revenue sur un évènement traumatisant vécu cet hiver.

La recherche de logement

Gabrielle et son copain souhaitaient emménager dans un condo locatif et croyaient avoir trouvé le logis de leurs rêves. Pour signer un bail, après une visite des lieux, les amoureux devaient envoyer de la documentation pour l'enquête de crédit et ainsi entamer le processus.

Sur le document de crédit de Gabrielle, c'est toujours son nom d'avant transition qui figure au dossier. Gabrielle est choquée, mais c'est une moindre chose dans le dénouement inquiétant des évènements.

C'est le copain de Gabrielle qui envoie la documentation, expliquant au propriétaire du logement convoité que Gabrielle que le nom figurant au dossier est son nom, puisque Gabrielle est trans, mais que tout est en règle, ce à quoi le propriétaire répond qu'il n'y a aucun problème et qu'il est très ouvert d'esprit.

Plus tard en soirée, tout a dégénéré.

Gabrielle explique ce qu'elle a vécu. Vers 21h , elle commence à recevoir des courriels du propriétaire un peu pêle-mêles, n'indiquant à peu près rien. Par la suite, elle reçoit un message du proprio où il est écrit «J'aime m'habiller en latex.»

Le copain de Gabrielle a pris la défense de Gabrielle en répondant lui-même au propriétaire, qui semblait intoxiqué. Maintes fois, Le propriétaire a réitéré qu'il «aime s'habiller en latex».

Ils ont ainsi reçu 14 appels de l'homme, forçant Gabrielle et son amoureux à appeler la police. Les autorités ont répondu que le propriétaire n'avait rien fait d'illégal mais qu'ils allaient tenter de le calmer.

Gabrielle a expliqué que par la suite, elle s'est questionnée sur la situation, se demandant ce qui autorisait une personne à agir de la sorte avec elle, une personne trans.

Voyez l'extrait de son histoire.

Finalement, Gabrielle et son copain ont annulé les démarches de signature de ce logement. Heureusement pour eux, ils ont trouvé mieux.

Une histoire à glacer le sang!

