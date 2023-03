«Cesse de te masturber et va-t’en au front!»: le groupe de mercenaires Wagner recrute sur Pornhub

Partager







«Cesse de te masturber et va-t’en au front»: c’est vers Pornhub que le groupe Wagner, qui combat en Ukraine, a décidé de diriger ses efforts de recrutement.

La publicité, rapidement retirée par Pornhub, met en scène une femme faisant tourner un suçon sur sa langue au ralenti. «Nous sommes l’armée privée la plus fucking géniale au monde. Nous engageons des combattants partout en Russie. Cesse de te masturber et va-t’en au front !» clame une voix hors champ.

Un numéro de téléphone qu’on peut appeler pour s’engager dans l’armée privée apparaît alors à l’écran.

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023

Malgré le fait qu’elle ne soit plus visible, la publicité du groupe de mercenaires russes Wagner a circulé sur le réseau social Telegram avant d’être reprise par le journal Urkainska Pravda .

Une autre publicité invitait les amateurs de pornographie à «prendre l’autre canon dans leur main».

Dans une publication Telegram traduite par Radio Free Europe/Radio Liberty , le commandant du groupe Wagner, Evgueni Prigozhin , a confirmé qu’il s’agissait d’une «bonne idée» provenant de ses experts en marketing.

«Je suis tout à fait d’accord. La publicité dit: “Rejoins la campagne du groupe Wagner, arrête de te masturber”. Qui serait en désaccord avec ça?» a-t-il déclaré.

On ne sait pas pendant combien de temps la publicité a été visible sur le site ni combien de gens l’ont vue. Seuls les utilisateurs russes sans VPN ni bloqueurs de publicités y ont eu accès.

Fini le recrutement dans les prisons

Cette méthode de recrutement peu orthodoxe arrive alors que le groupe Wagner aurait complètement arrêté de recruter ses combattants dans les prisons russes .

Le groupe Wagner a recruté dans les prisons jusqu’à 80% de son effectif dans l’effort de guerre contre l’Ukraine, selon le Conseil de sécurité nationale américain. Le groupe paramilitaire promettait en échange aux prisonniers leur liberté et un pardon.

Le groupe Wagner est particulièrement impliqué dans la bataille pour la domination de la petite ville de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, où le tiers des 20 000 à 30 000 mercenaires déployés seraient morts, selon Urkainska Pravda.

L’armée privée est également active en Syrie, en Libye, au Mali et en République centrafricaine. Dans ces pays, comme en Ukraine, le groupe Wagner a été accusé de nombreux crimes de guerre.

Frictions avec l’armée

Le commandant des mercenaires a laissé entendre qu’il compte réduire la participation de son groupe à l’offensive russe en Ukraine, une fois la ville de Bakhmout reprise.



«On n’avance pas aussi vite que nous l’aurions voulu. Pourquoi ça n’arrive pas plus vite? Je pense que nous aurions pu prendre Bakhmout depuis le Nouvel An si ce n’était pas de notre horrible bureaucratie de guerre et des bâtons qu’on nous met quotidiennement dans les roues», a regretté Prigozhin dans une vidéo publiée en février .

Les forces russes dans l’est de l’Ukraine font face à des problèmes d’approvisionnement. Des réservistes ont même reçu l’instruction de combattre l’ennemi à coups de pelle .

Ce n’est pas le premier accrochage entre le leader du groupe Wagner et le commandement de l’armée russe. Prigozhin s’en est publiquement pris au ministre de la Défense russe, qu’il accuse d’avoir minimisé l’apport de son groupe à la prise de la ville de Soledar, non loin de Bakhmout.

