Les baisses d’impôts promises par la CAQ seront peu efficaces pour la classe moyenne, selon une étude

Partager







Les baisses d’impôt promises par la Coalition Avenir Québec (CAQ) durant la dernière campagne électorale provinciale et qui devraient être annoncées dans le prochain budget vont davantage bénéficier les Québécois gagnant des revenus de près de 100 000$ que ceux qui empochent un salaire sous la moyenne et qui subissent le plus les contrecoups de l’inflation, révèle une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

• À lire aussi: La Banque du Canada maintient le taux directeur à 4,5%: il ne faut pas se réjouir trop vite

• À lire aussi: Pourquoi des gens en couple décident de vivre chacun de leur côté

Le ministre des Finances, Éric Girard, a réitéré depuis la campagne électorale son engagement à modifier les tables d’imposition des contribuables pour baisser les impôts de 1% pour les Québécois qui gagneront entre 17 183$ (passant de 15% à 14%) à 98 540$ (de 20% à 19%) en 2023.

Si le gouvernement laisse entendre que les Québécois de la classe moyenne sont ceux qui en bénéficieront le plus, ce n’est pas tout à fait le cas, écrivent les auteurs de la publication Guillaume Hébert et Pierre-Antoine Harvey.

«[...] Le fonctionnement de l’impôt fait en sorte que les ménages plus aisés profitent autant sinon davantage de la diminution du taux d’imposition qui s’applique sur les paliers inférieurs puisque ces paliers englobent une plus grande partie de leur revenu», peut-on lire dans l’analyse.

• À lire aussi: Ces locataires doivent dépenser la plus grande part de leurs revenus pour se loger

Les contribuables qui empochent des revenus de 30 000$ par année verront leurs impôts baisser de 128$, alors que ceux qui gagnent 50 000$ annuellement auront une baisse de 328$, calcule l’IRIS.

Par ailleurs, environ 35% des Québécois ne pourront pas bénéficier de cette baisse d’impôt puisqu’ils gagnent des revenus se situant sous le seuil de 20 000$ permettant d’en profiter, affirment les chercheurs.

D’où proviendra l’argent?

Le coût fiscal des baisses d’impôt s’élève à 1,8 milliard de dollars, que le gouvernement a décidé de financer en sabrant les versements au Fonds des générations dans les prochaines années.

Même si l’IRIS plaide pour l’annulation des baisses d’impôt, elle estime que cette décision devrait néanmoins être maintenue puisque «les objectifs de réduction de la dette au cœur de la mission du Fonds des générations ont été atteints ou dépassés», indique la chaire de recherche.

• À lire aussi: «Cash stuffing»: des jeunes abandonnent leurs cartes bancaires et payent tout en argent liquide

Cette dernière illustre que la date brute du Québec représente 40,4% du PIB en mars 2023, alors que l’objectif était de ramener ce ratio à 45% d’ici mars 2026.

Ainsi, avec les revenus de 1,8 milliard $ pour l’État qu’entraînerait l’annulation de la modification des tables d’imposition, l’IRIS suggère de «mieux financer les services publics ou effectuer des transferts pour protéger le pouvoir d’achat des ménages les plus fortement affectés par l’inflation».

À voir aussi: