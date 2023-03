Noémie Dufresne révèle qu’elle a fait une fortune sur OnlyFans en 2021

Partager







Invitée au balado Prends un break, l’influenceuse Noémie Dufresne s’est ouverte sur plusieurs aspects de sa vie professionnelle et amoureuse.

Celle qui fut jadis connue comme la «Kylie Jenner du Québec» a accordé un entretien de près de 90 minutes au populaire podcast et elle y a dévoilé pas mal de choses intéressantes.

• À lire aussi: Noémie Dufresne se fait mettre dehors d’une cathédrale célèbre à cause de son habillement inapproprié

• À lire aussi: Noémie Dufresne dévoile le résultat de son augmentation mammaire



D’entrée de jeu, il fut notamment question de l’augmentation mammaire qu’elle a subi non pas «pour» OnlyFans, mais bien «grâce à» OnlyFans.



«J’ai toujours eu un petit complexe au niveau de mes seins. [....] Avec OnlyFans, j’ai eu un bon revenu, faque c’était accessible. Je me suis juste dit “Why Not?”», a indiqué la créatrice de contenu de 28 ans.



Après avoir expliqué de quelle façon elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux et s’être confiée sur l’intimidation dont elle a été victime (ces deux points étant reliés), la jeune maman a abordé le sujet de la vie de couple.

«Je suis vraiment occupée dans ce que je fais pis j’ai pas nécessairement envie d’être en couple pour le moment. [...] Ça serait un frein à ce que je fais, dans un sens», a-t-elle expliqué.

• À lire aussi: Hélène Boudreau et Noémie Dufresne jouent aux ambulancières ensemble, et on n’est pas sûrs si c’est malaisant ou du génie



Plus loin dans l’entretien, celle qui avait lancé son autobiographie Noémie Dufresne: un like à la fois en 2016 a révélé le montant astronomique qu’elle a gagné, il y a deux ans, en s’ouvrant un compte OnlyFans.

«J’ai fait 2 millions en 2021. Ça a été une très très bonne année, en effet. Ça a changé ma vie. [...] Du jour au lendemain, ça a fait en sorte que j’ai dû m’organiser tellement pour faire rouler ma plateforme» a dévoilé Dufresne, avant de dire que ses dépenses les plus folles avaient été des voyages à 25 000$.



La présence de sa fille sur ses réseaux sociaux, les conseils qu’elle donne à des jeunes femme qui voudraient se lancer comme elle et sa vie en dehors des réseaux sociaux sont d’autres sujets qui sont ensuite abordés dans l’entrevue somme toute fascinante.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s