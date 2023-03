Plastique, verre, carton, aérosol: tous les déodorants ne se valent pas dans le bac de récup

Partager







Les fabricants d’objets de toutes sortes rivalisent d’ingéniosité pour trouver des alternatives durables à leurs emballages et l’industrie des déodorants n’y fait pas exception. Plastique, verre, carton, aérosol: lequel de ces contenants est le plus écolo?

Le contenant de plastique est celui le plus répandu sur le marché. Mais comme ceux-ci sont majoritairement faits de plastique non identifié, ils sont rarement recyclables.

Afin d’acheminer la matière au bon recycleur, les employés des centres de tri doivent pouvoir identifier le plastique à l’aide d’un triangle fléché dans lequel est inscrit un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. S’ils n’arrivent pas à le trouver, ces contenants deviennent impossibles à recycler parce qu’il y a peu d’acheteurs ou de débouchés pour ces matières anonymes.

Un petit conseil: avant de passer à la caisse, vérifiez que le contenant de votre déo affiche le fameux triangle fléché, sinon il doit aller à la poubelle quand il sera vide.

Des alternatives intéressantes

La bonne nouvelle, c’est que l’on voit apparaître de nouvelles alternatives intéressantes sur les tablettes. Parmi celles-ci se trouvent les contenants de carton, qui se multiplient chez les détaillants. Cette matière est d’ailleurs recyclable et recyclée ici, au Québec. Direction bac de récupération!

On trouve également des vaporisateurs d’huiles essentielles qui agissent comme déodorant dans des contenants de verre. Comme cette matière est également recyclable et recyclée ici, on peut les mettre au bac de récupération.

Comme le recyclage commence à l’achat, l’alternative la plus écolo demeure les déodorants offerts dans un pot en verre, un contenant de métal ou encore un boitier en bois à usages multiples que l’on peut remplir dans certaines boutiques zéro déchets.

À éviter à tout prix

L’option à éviter, ce sont les déodorants en aérosols. Il s’agit d’un contenant de métal dans lequel un gaz sous pression est enfermé, ce qui le rend potentiellement dangereux.

Dès que l’on trouve un logo «explosif», «inflammable» ou une mention «Danger», pas question de mettre le contenant en aérosol dans le bac de récup.

Pour vous départir de vos aérosols, il faut plutôt aller les porter à l’écocentre ou dans un point de dépôt des résidus domestiques dangereux.

Tricentris est un centre de tri qui dessert 234 municipalités du Québec. Grâce à ses articles informatifs, cette coop nous aide à orienter nos choix de consommation en fonction de ce qui est recyclable et à réduire ainsi notre impact sur l'environnement.