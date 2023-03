Qu’est-ce que McDo attend pour nous donner un Big Mac et des croquettes véganes?

Partager







McPlant, McVeggie, McCroquettes véganes: McDonald’s propose des menus végétaliens partout dans le monde, mais pas au Canada. Pourquoi? On en a jasé avec deux experts.

Où sont disponibles les produits véganes de McDo?

Le McPlant, un hamburger contenant une boulette à base végétale, et les McCroquettes véganes sont maintenant disponibles dans les 1400 restaurants McDo en Allemagne. Le sandwich est aussi offert au Danemark, au Royaume-Uni, en Suède et en Autriche.

PHOTO McDonald's Deutschland Le McPlant et les Vegan McNuggets disponibles dans les 1400 McDonald's d'Allemagne.

Aux Pays-Bas, McDo vend également un McPoulet et des wraps végétariens . En Inde, où la grande majorité de la population est végétarienne, des sandwichs du genre sont également disponibles, comme le McAloo Tikki, le Veg Surprise et le McVeggie.

En Australie, le McPlant a fait son grand retour.

PHOTO McDonald's India Un exemple parmi tant d'autres d'une option végée d'un McDonald's en Inde.

McDo est-il en train de manquer le bateau au Canada?

En juillet 2018, A&W lançait son burger Beyond Meat. En seulement trois jours, la chaîne canadienne en a vendu 90 000 à travers le pays. Depuis, de nombreuses chaînes de restauration rapide ont emboité le pas et offrent des alternatives véganes, comme Tim Horton’s, Burger King ou même les rôtisseries Saint-Hubert.

Est-ce dire qu’il est trop tard pour McDonald’s pour sauter dans l’arène? Le temps presse, selon l’experte en chimie des aliments à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), Julie Faucher.

Elle est d’ailleurs sans équivoque: les chaînes et les restaurateurs qui n’ont pas l’intention d’introduire des options véganes à leur menu sont en train de manquer leur chance, affirme celle qui se spécialise aussi en approvisionnement alimentaire et en culture culinaire et gastronomique.

En 2018, avec son sandwich Beyond Meat, A&W est parvenu à ramener des clients véganes ou flexitariens qui avaient déserté les restaurants de fast-food, parce qu’il n’y avait pratiquement aucune offre de produits sans viande, explique-t-elle.

La demande est-elle vraiment au rendez-vous?

Mais est-ce qu’il y a vraiment une demande chez McDo pour des hamburgers véganes? C’est la question que pose Luc Dupont, professeur spécialisé en marketing à l’Université d’Ottawa.

McDonald’s a d’ailleurs déjà testé le marché au Canada en 2019. Pendant 6 mois, la chaîne a vendu dans ses succursales en Ontario le sandwich P.L.T (plante, laitue, tomate). On en n’a jamais réentendu parler.

Mais attention: ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas un potentiel pour McDo à offrir des alternatives véganes aux Canadiens. Le défi, selon lui, c’est de trouver le produit qui attirera les foules. «Mais ce qu’ils n’arrivent pas à trouver, c’est la recette — dans tous les sens du terme — qui fera réagir positivement la clientèle.»

PHOTO McDonald's Canada Le P.L.T, disponible pour un court moment dans les McDos du sud de l'Ontario, en 2019 et 2020.

Julie Faucher croit pour sa part que, non seulement, la demande est là, mais qu’elle ira en augmentant dans les prochaines années.

«On se retrouve aujourd’hui avec une clientèle qui, pour sa santé, souhaite enlever la viande de son alimentation», explique-t-elle à 24 heures.

Elle rappelle toutefois une chose: ce n’est pas parce que c’est végane que c’est bon pour la santé. Les plats sans viande des chaînes de restauration rapide contiennent, par exemple, souvent autant de sel que les produits réguliers.

La nourriture végane coûte-t-elle plus cher aux chaînes?

La nourriture végane — lorsque faite maison — coûterait environ le tiers du prix d’une viande rouge et la moitié du prix d’une volaille, affirme Julie Faucher.

Les chaînes comme A&W et McDo ailleurs dans le monde utilisent toutefois des aliments à base de plantes «pas mal transformés», souligne-t-elle. Et «plus il y a de manutentions, plus le prix augmente».

McDonald’s Canada n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevue.

