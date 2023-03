Essayez nos jeux inspirés de Super Mario pour MARIO DAY!

Partager







Saviez-vous que le 10 mars, c’est Mario Day, une journée consacrée au gentil plombier de Nintendo?

La compagnie Nintendo a profité de cette grande journée internationale pour dévoiler une toute nouvelle (et dernière, sniff!) bande-annonce du film The Super Mario Bros. Movie.

Du côté de Pèse sur start, on ne peut pas vous offrir une exclusivité dingo, alors on a conçu nos propres jeux inspirés de Mario juste pour vous. En prime: ils sont jouables dans votre navigateur, alors vous pouvez cacher votre écran de votre boss et jouer entre deux réunions! Ou sur votre cell, durant vos pauses aux toilettes. À vous de choisir.

Premier jeu: un petit casse-tête avec la belle face de Mario. En combien de mouvements et temps pouvez-vous réussir le casse-tête?

Deuxième jeu: c’est un jeu de mémoire. Facile à comprendre.

Bonne chance!

CASSE-TÊTE MARIO

JEU DE MÉMOIRE MARIO