Revenge porn : elle poursuit son ex pour 6 milliards $US

Partager







Une influenceuse américaine poursuit son ex pour 6 milliards $US, allégant qu'il aurait posté et vendu des photos intimes d'elle sans son consentement, ce qui semble un cas de revenge porn extrême.

Mikayla Saravia, 25 ans, est suivie par 8 millions de personnes sur Instagram, en plus de 600 000 sur Twitter. Elle publie essentiellement des photos à caractère érotique, et possède d'ailleurs deux comptes OnlyFans, dont un payant.

Selon la poursuite, son ex Nicholas Hunter, 27 ans, aurait pris le contrôle de ses médias sociaux après leur rupture, et publié du contenu explicite la mettant en vedette sans son consentement, rapportent des médias américains.

L'avocat Joseph DiRuzzo reconnaît que sa cliente postait ce type de contenu elle-même, mais la différence, c'est qu'elle était alors en contrôle de la diffusion. «Juste parce que tu as consenti à une image par le passé ne veut pas dire que tu donnes la permission à quelqu'un de poster davantage de contenu sans ton consentement», a-t-il affirmé.

• À lire aussi: Deepfake porn - on pourrait tous devenir vedette d’un film porno sans le savoir

Toujours selon la poursuite, Nicholas Hunter aurait profité de la diffusion des images durant le mois de janvier pour gagner de l'argent en vendant des vidéos à 35$ et des photos à 10$ et 13$.

Le montant de 6,3 milliards $US représente 10 000$ pour chacun des 628 000 abonnés Twitter que la Floridienne Mikayla Saravia avait au moment de la rupture.

Que dit la loi au Québec

Au Québec, la loi est claire: il est interdit de partager des photos intimes de quelqu'un sans son consentement, que ce soit sur un site web de diffusion d'images porno ou auprès de ses amis.

«Si la personne présente sur les photos est mineure, la personne qui les diffuse pourrait aussi être accusée de distribution de pornographie juvénile. Cette accusation peut être portée même s’il est lui-même mineur, et même si l’autre personne a accepté le partage de ses photos», rappelle le site d'Éducaloi.

Cette vidéo pourrait vous intéresser: