SlowHeat: chauffer à 16°C pour sauver la planète et son portefeuille

Partager







Baisser le chauffage à 16°C, voire 14°C, ça vous paraît fou? C’est pourtant ce que des participants à une étude belge ont fait sans compromettre leur confort. L’idée, c’est de chauffer son corps plutôt que l’air ambiant, en plus de réduire ses émissions de GES.

• À lire aussi: 19 °C, 20°C, 21°C: quelle est la température idéale pour chauffer son logement l’hiver?

• À lire aussi: Et si on utilisait les ressources d'une seule planète? Voici de quoi notre vie quotidienne aurait l'air

Le chauffage des bâtiments compte pour un peu plus de 20% du bilan climatique de la Belgique et près des trois quarts des citoyens de Bruxelles-Capitale se chauffent au gaz. Le même scénario s’étend pratiquement à tout le continent européen: les bâtiments y sont de véritables «passoires thermiques».

Même si tous les plans d’isolation des bâtiments étaient entièrement mis en œuvre, cela ne permettrait de réduire que de 50% leur consommation énergétique, calculent les chercheurs.

Or, pour se mettre sur les rails de la transition environnementale, ils estiment que la consommation devrait être divisée par sept le plus rapidement possible et au plus tard d’ici 2050.

Pas étonnant, donc, que l’Europe pousse la recherche de solutions. C’est là qu’entre en scène le projet SlowHeat d’un groupe bruxellois de corecherche interdisciplinaire.

«Des gens sont angoissés à l’idée de recevoir leur facture énergétique», raconte Denis De Grave, un architecte et chercheur belge. Ce dernier fait partie, aux côtés d’un ingénieur-architecte, d’un sociologue et d’un philosophe-physicien, des chercheurs à l’origine du projet.

L’objectif: explorer les façons de baisser la température à laquelle on chauffe les bâtiments sans compromettre le confort, tout en réfléchissant à la transformation des pratiques de chauffage. Leur but est de «limiter l’ampleur de la crise climatique et les impacts des crises énergétiques».

• À lire aussi: Hydro-Québec et crise climatique: plus de barrages n’est pas la meilleure solution

Ça mange quoi, en hiver, le SlowHeat?

Pour y arriver, les chercheurs et une vingtaine de participants bénévoles ont testé une perspective innovante: chauffer le corps plutôt que la maison afin de «récupérer le contrôle de son chauffage», explique M. De Grave.

En bref, la pratique SlowHeat veut outiller les gens pour qu’ils puissent, dans leur cas particulier, avoir suffisamment chaud, sans surconsommer d’énergie.

L’expérience s’est déroulée au cours des hivers 2021 à 2023. Bien que les données continuent d’être collectées et qu’elles seront analysées dans les prochains mois, les premiers résultats sont impressionnants. Les participants qui chauffaient leur logement entre 19°C et 22°C ont réussi à réduire leur thermostat à 16°C en moyenne. On parle d’une réduction de 40% à 50% de leur consommation de chauffage. L’économie réalisée annuellement se chiffre entre 1000 et 3000 euros, dépendamment de la météo d’un hiver à l’autre et du prix du gaz.

• À lire aussi: Inquiétudes pour la santé: les cuisinières au gaz pourraient être bannies aux États-Unis

Parmi les difficultés que les volontaires ont rencontrées, l’un trouvait la sensation de froid en télétravail inconfortable. La solution: utiliser une source de chauffage ponctuelle, comme un sous-main chauffant, un poncho chauffant et même une chaise chauffante.

Sinon, ajouter une couche de vêtement permet également de baisser la température du thermostat jusqu’à trois degrés par rapport à une moyenne de 22°C, et davantage encore en télétravaillant debout ou en adaptant ses activités par rapport à la météo.

Mais les embûches ne sont pas que techniques. Une autre personne se sentait gênée d’inviter du monde dans sa maison froide, par crainte d’avoir l’air pauvre bien que sa motivation soit écologique plutôt qu’économique.

Les participants ont ainsi échangé sur leurs expériences respectives, ce qui a permis aux chercheurs de collecter de précieuses données sociales. Certains préféraient augmenter temporairement la température quand ils recevaient, tandis que d’autres expliquaient aux invités la pratique du SlowHeat et ses bienfaits.

Les bienfaits de reprendre le contrôle

Qui dit baisse de la consommation énergétique dit bienfaits pour ses finances et, évidemment, la planète. Pour une participante, les importantes économies énergétiques lui ont permis de gagner en qualité de vie générale, comme consommer davantage de culture et se nourrir avec des produits de meilleure qualité. Le projet a également réservé des surprises, comme le frigo qui consomme 20% d’énergie en moins.

Pour Denis De Grave, le SlowHeat permet surtout de reprendre le contrôle sur son chauffage et sa facture énergétique.

• À lire aussi: Hausse de loyer justifiée ou non? Voici six choses que vous devez savoir

Il explique qu’à ce jour, les gens sont dépourvus de moyens et d’informations sur l’énergie, en particulier les locataires d’immeuble qui ne contrôlent pas le système de chauffage de la bâtisse.

Or, pour le chercheur, le chauffage, c’est un peu comme le transport: il est important d’avoir accès à des solutions de rechange selon les différents besoins. Tourner le bouton «plus chaud» ou «plus froid» du thermostat ne permet pas d’avoir accès à une température adaptée aux besoins et aux différentes causes du froid d’une personne.

La clé, c’est de s’acclimater

Ce que les chercheurs du projet SlowHeat ont constaté, c’est que le confort est en grande partie physiologique, pas juste psychologique. Notre corps s’adapte pour produire de la chaleur; on appelle ça l’acclimatation.

• À lire aussi: Il a (déjà) fait -10°C à Montréal cette année: est-ce la faute au réchauffement climatique?

Mais ça prend du temps, un peu comme une personne qui ne fait jamais de sport et qui espère courir 10 kilomètres, illustre Denis De Grave. Si on expose le corps de manière régulière et progressive au froid, il va développer des graisses brunes qui permettent de se réchauffer au point où la température plus basse devient agréable.

Alors, la prochaine fois que vous avez froid, pourquoi ne pas opter pour une bonne paire de chaussettes et une tisane chaude plutôt que de monter la température du thermostat?

À voir aussi: