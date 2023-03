«Sortez-moi d'ici!»: Marianne St-Gelais fait une révélation bouleversante sur sa relation avec la défaite

Partager







Alors qu’elle était la seule à perdre une épreuve aquatique à Sortez-moi d’ici!, dimanche soir, Marianne St-Gelais avait le cœur lourd à la suite de cette défaite, mais pas pour des raisons évidentes.

En effet, l’autrice et animatrice avait la gorge nouée par l’émotion à la suite de ce défi et a ressenti le besoin de se confier aux autres campeurs.

« Moi, quand je vous ai dit que je venais ici vivre une expérience humaine, c’est pas un mensonge. Moi, si je gagne ce show-là, je suis en échec », a-t-elle révélé, d’emblée, en ayant beaucoup de difficulté à parler tellement elle était émotive.

« Je suis venue ici pour apprendre à perdre, pour m’humaniser. C’est des larmes de joie, parce qu’aujourd’hui, je suis la seule qui a perdu. Et c’est une délivrance. J’ai réalisé que j’étais vraiment bien là-dedans et que c’est exactement ça que ça me prend », a-t-elle continué.

« Et je sais que vous allez toujours me voir comme la triple olympienne, et ça ne me dérange pas. Ça, c’est ma façade, et c’est important, ça changera jamais. Mais je suis d’autres choses, puis c’est ma quête depuis quatre ans », a-t-elle conclu, en tirant plusieurs larmes des autres campeurs.

Rappelons que si Marianne St-Gelais remporte les 100 000 $ à la fin de Sortez-moi d’ici!, elle les remettra à la Maison des Champions, qui fait des « choses extraordinaires » pour les anciens athlètes en les aidant à les faire « pivoter » en dehors de l’esprit de compétition.

Un grand moment de vulnérabilité pour St-Gelais, qui continue de nous inspirer.

