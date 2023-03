La designer Camille Charland Perez lance des plans pour construire des maisons pour un mode de vie «west coast»

Partager







Bâtir sa maison est un rêve que plusieurs caressent. Si vous magasinez des plans d’architecture afin de trouver un style qui vous convient, les maisons Oregon risquent de vous charmer.

Pensés par la designer Camille Charland Perez et son associé (et amoureux) Jeffrey Labris, les plans des maisons de la compagnie Oregon Homes prônent un mode de vie simplifié inspiré de la côte ouest.

On y retrouve donc des aires de vie épurées et chaleureuses, des matériaux nobles et un design fluide et impeccable.

Lancée en mars 2023, Oregon propose pour le moment 5 plans de maison qui peuvent convenir à différents acheteurs. L'entreprise promet toutefois de dévoiler des plans pour des bâtiments auxiliaires comme des studios, des mini-bureaux, des maisons intergénérationnelles et plus encore éventuellement.

Chaque modèle est offert en quantité limitée. Ce qui veut donc dire que votre maison sera une exclusivité (ou presque).

Bon à savoir

Si construire votre maison vous intéresse, plusieurs options s’offrent à vous avec Oregon. D’abord, vous pouvez acheter le plan de votre maison et choisir vous-même la finition et les matériaux ou encore faire appel au concept exclusif de la «boîte design». Cette dernière est en fait un coffret d’échantillons présélectionnés par Camille afin de vous aider à faire les bons choix selon votre plan de maison. Chaque «boîte design» contient un choix de plancher, d'armoires, de comptoirs, de céramiques qui s'agencent parfaitement au type de maison que vous construisez. Le choix des meubles et accessoires a été fait en ayant toujours en tête un aspect durable et écologique.



Les plans d’architecture des maisons se vendent entre 6100$ et 6600$, sinon le plan + la «design box»sont entre 10 600$ ou 11 100$ selon votre choix de propriété.



Voyez la transformation du chalet de Camille Charland-Perez ici:

s

s

s





Ne manquez pas nos dernières capsules!

s