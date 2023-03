L’influenceuse Maud Poulin annonce être enceinte dans une magnifique vidéo

Partager







Maud Poulin et son mari, Gabriel, vont être parents. L’influenceuse l’a annoncé en grand dans une vidéo qui risque de vous tirer une larme de joie.

Maud et Gabriel se sont mariés l’été dernier et la créatrice de contenu a annoncé une nouvelle étape dans leur vie ce dimanche.

La magnifique vidéo montre les tourtereaux depuis le début de leur relation, alors qu’ils n’avaient que 15 ans, et maintenant, une échographie de grossesse à la main. Maud a inscrit «Deux jeunes amoureux de 15 ans, destinés l’un à l’autre. 12 ans plus tard, des âmes soeurs qui seront bientôt appelées maman et papa».

L’animatrice du Bestie Podtalk avait fait languir ses abonnés en indiquant qu’elle avait un énorme projet secret à révéler. Le projet en question émeut sa communauté! Maud a été inondée de félicitations de la part d’autres créatrices de contenu et de ses abonnés.

Instagram / Maud Poulin

Après le dévoilement, Maud a répondu à une question récurrente à savoir si elle était enceinte lors de son mariage et de sa lune de miel. La réponse est non.

Instagram / Maud Poulin

Les amoureux se sont mariés le 25 juin dernier lors d’une sublime cérémonie. Ils sont maintenant prêts pour cette prochaine étape de leur vie!

On ne sait toujours pas la date prévue d’accouchement ni le sexe du bébé. On sait toutefois que le ventre de Maud commence à devenir bien rond.

Instagram / Maud Poulin

Félicitations aux futurs parents!

