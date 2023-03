Ninja Factory : un centre pour tester vos aptitudes de ninja et tripper avec votre gang

Partager







Un centre d’amusement pour les ninjas en devenir vous accueille à Brossard.

Le Ninja Factory qui a ouvert ses portes en 2019 est l’endroit tout indiqué pour avoir du plaisir avec votre gang ou même pour célébrer un anniversaire!

L’établissement propose des modules de jeux gigantesques où il est possible de tester ses habiletés afin de devenir un ninja (ou d’essayer). Décrit comme étant une activité pour les 3 à 99 ans, les différents parcours offerts par la Ninja Factory sont plus amusants les uns que les autres et sont adapter à tous les types de ninjas.

Vous pourrez même terminer votre visite avec un tour de Tyrolienne Zip Zag ou encore en jouant aux arcades.

La Ninja Factory propose des forfaits anniversaires avec gâteau et activité. Si vous cherchez à faire une sortie un peu différente avec vos amis... Ne cherchez plus!

9105 bd Taschereau, Brossard

Ne manquez pas nos dernières capsules!