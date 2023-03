Budget: plus d’argent pour réduire les GES, sans savoir comment on va le faire

Partager







La lutte contre les changements climatique et la protection de la biodiversité et de l’eau obtiennent chacune un milliard, alors que le gouvernement consacre – encore – deux fois plus d’argent pour les routes que le transport en commun: voici ce qu’on retient des annonces en environnement du budget 2023-2024 dévoilé mardi.

1,4 G$ de plus pour réduire les GES

Les bons rendements du marché du carbone et les revenus supplémentaires de la taxe sur l’essence permettent au gouvernement de François Legault d’investir 1,4 milliards $ (G$) supplémentaires pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) par le biais du Plan pour une économie verte (PEV).

Cela porte les investissements pour lutter contre les changements climatiques à 9 G$ sur cinq ans.

Or, pour l’instant, le plan de mise en œuvre du PEV n’identifie que la moitié des mesures pour atteindre son objectif de réduction des GES de 37,5% par rapport à 1990 d’ici 2030.

Une mise à jour de ce plan sera dévoilée au cours des prochaines semaines, mais on ne sait pas si celle-ci identifiera l’ensemble des actions nécessaires pour réduire nos GES ni comment on parviendra à le faire.

Le budget mentionne toutefois que «ces prochaines années, d’autres actions s’ajouteront afin [...] de réaliser 100% des réductions nécessaires pour atteindre la cible de 2030».

Près de 1 G$ pour la biodiversité et l’eau

Plus de 443 millions $ sur cinq ans sont octroyés pour protéger 30% du territoire du Québec d’ici 2030 tel qu’annoncé lors du sommet sur la biodiversité (COP15), qui s’est déroulé en décembre dernier à Montréal.

Pour y arriver, il compte mettre en place le Plan nature 2030, qui va favoriser l’accès à la nature, lutter contre les espèces envahissantes et soutenir la réalisation de projets visant à partager les savoirs autochtones en conservation de la biodiversité.

Actuellement, 17% du territoire terrestre et d’eau douce de la province est protégé, l’essentiel se trouvant dans des zones très peu habitées. Or, le nerf de la guerre se trouve au sud, où on retrouve la plus grande part de la biodiversité québécoise. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, s’était d’ailleurs engagé à la COP15 à créer plus d’aires protégées dans le sud.

La CAQ investit également 500 millions $ sur cinq ans pour créer le Fonds bleu, qui vise à protéger et conserver les ressources en eau du Québec. Celui-ci est en partie financé à même les redevances aux entreprises sur l’eau.

Encore de l’argent pour les routes

En investissant 1,9 G$ de nouvel argent pour améliorer la mobilité et l’électrification des transports collectifs, Québec pose un rare geste: il y injecte plus de sous neufs cette année que pour le maintien du réseau routier.

Néanmoins, le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 démontre toujours le large écart entre les deux secteurs. Avec des investissements de 13,8 G$ pour le transport en commun et de 31,5 G$ pour le maintien du réseau, le gouvernement Legault est encore loin du rattrapage promis entre la mobilité durable et l'automobile.

Il faut savoir qu’environ le tiers des émissions de GES du Québec proviennent du seul secteur des transports et que leur électrification, de même qu’une plus grande adoption du transport collectif comptent parmi les solutions à mettre en place pour les réduire.

