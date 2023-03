Chase Stokes publie une première photo de couple officielle

Partager







L'acteur de la série Outer Banks a confirmé sa relation avec une chanteuse par une mignonne photo placée judicieusement dans un carrousel Instagram.

Getty Images via AFP

L'interprète de John B. ne laisse plus de doute concernant sa vie amoureuse. Il a publié une photo, enlacé avec Kelsea Ballerini, sur les réseaux sociaux.

Chase a simplement inscrit «D'accord je vais faire un dump encore».

Chase et Kelsea ont commencé à se fréquenter au début de janvier 2023 et ils ne semblent plus se lâcher depuis. Kelsea publie parfois des stories Instagram avec son nouvel amoureux, mais jamais une photo officielle n'avait été publiée par le couple.

Chase Stokes est en vedette dans la série Outer Banks, où il joue avec son ex Madelyn Cline. Cette dernière a indiqué que les plateaux de tournages restent des lieux où Chase et Madelyn ne sentent pas de rivalité depuis leur rupture.

On souhaite le meilleur au nouveau couple!

