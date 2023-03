Hausse de loyer jugée déraisonnable: devrait-on négocier avec son propriétaire avant de contester?

Partager







Vous avez reçu votre avis de hausse de loyer de la part de votre propriétaire et vous trouvez l’augmentation déraisonnable? Quoi faire dans une telle situation? Vaut-il mieux négocier ou contester directement? On fait le point.

Face à cette question, les experts consultés par 24 heures sont unanimes: il vaut mieux trouver un terrain d’entente avant de se lancer dans de longues procédures de fixation de loyer devant le tribunal. Rappelons que, selon le rapport annuel du TAL 2021-2022, le délai moyen pour obtenir une première audience était de 9,9 mois.

L’avocat en droit du logement Me Vincent LaBoissonnière précise que le locataire, en recevant son avis d’augmentation de loyer, a trois options: accepter la hausse, refuser la hausse et quitter son logement, ou refuser la hausse et demeurer dans son logement.

Si le locataire sélectionne la dernière option et qu’aucun compromis n’est trouvé, le propriétaire a un mois après le refus du locataire pour ouvrir un dossier en fixation de loyer. Dans ce cas, le tribunal fixera lui-même le prix du loyer ou tranchera en faveur de l’augmentation à l’aide des pièces justificatives comme des reçus ou des factures.

Mais l’avocat est catégorique: «La négociation est la meilleure option. C’est même presque une obligation. On évite ainsi beaucoup de conflits.»

Un sondage de la CORPIQ, révélé à la mi-janvier, montre que 35% des locataires ont estimé que leur hausse de loyer reçue en 2022 était plus élevée que ce qu’ils prévoyaient. À l’inverse, 4% des répondants considéraient leur augmentation plus faible que prévu et 16% des répondants n’ont reçu aucune augmentation.

Toujours selon le même coup de sonde, 44% des locataires jugeaient que leur avis d’augmentation de loyer était «conforme» l’an dernier.

Si vous vous questionnez à savoir si la hausse de loyer que souhaite vous imposer votre propriétaire est justifiée ou non, on vous a préparé un petit guide. Vous pouvez le consulter ici.