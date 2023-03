L'acteur Paul Grant, connu pour ses rôles dans «Harry Potter» et «Star Wars», rend l'âme à l'âge de 56 ans

Partager







L’acteur Paul Grant, connu pour ses rôles dans les films Harry Potter et Star Wars, est décédé à l’âge de 56 ans, a confirmé lundi sa famille.

Le comédien s’était effondré jeudi devant la gare londonienne de King’s Cross, selon le journal britannique The Sun. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été déclaré en état de mort cérébrale. L’appareil qui le maintenait en vie a été débranché dimanche.

«Je suis dévastée... Aucune fille ne mérite de voir son père partir aussi tôt. Il était aimé et reconnu [pour son travail]», a confié la fille de Paul Grant, Sophie Jayne Grant, sur les ondes de la chaine Sky News.

Père de trois enfants – et aussi grand-père – Paul Grant s’est fait connaître en campant le rôle d’un Gobelin dans les films de la série Harry Potter et celui d’un Ewok dans Le retour du Jedi, troisième opus de la saga Star Wars. Il a aussi joué dans Labyrinthe (1986) et Les gens de Dublin (1987).

