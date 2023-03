Selena Gomez bat un record après la chicane sur les réseaux sociaux

Partager







La querelle publique impliquant Selena Gomez et Hailey Bieber n’aura pas eu que du négatif. Selena Gomez a établi un nouveau record sur les réseaux sociaux.

• À lire aussi: 9 fois où Hailey Bieber aurait copié les looks de Selena Gomez

• À lire aussi: Chicane publique entre Selena Gomez, Kylie Jenner et Hailey Bieber: voici exactement ce qui s’est passé

Selena Gomez devient la première femme à atteindre les 400 millions d’abonnés sur Instagram, 401 millions pour être plus précis. Le nombre a énormément augmenté dans les dernières semaines puisque les internautes sont maintenant nombreux à se ranger derrière Selena dans la tempête entourant son ex Justin Bieber et sa femme, Hailey.

Selena Gomez a célébré le fait d’être devenue la première femme à dépasser les 400 millions d’abonnés sur Instagram avec un message pour ses fans.

La chanteuse et actrice a exprimé sa joie après être devenue la troisième célébrité la plus suivie de la plateforme. «J’aimerais pouvoir embrasser les 400 millions d’entre vous», a-t-elle écrit à côté d’un diaporama d’images la montrant en train d’embrasser ses fans lors de concerts au fil des ans.

En réponse à la nouvelle, de nombreux amis de la superstar lui ont envoyé des messages de félicitations. «Je t’aime!!!!!», a écrit la championne de tennis Serena Williams. Elle a aussi reçu d’innombrables messages de ses abonnés.

Le joueur de football Cristiano Ronaldo reste la personne la plus suivie sur Instagram, avec plus de 562 millions de fans, tandis que Lionel Messi le suit à la deuxième place, avec 442 millions d’abonnés.

Kylie Jenner et Dwayne Johnson arrivent respectivement quatrième et cinquième de ce classement, malgré les pertes monumentales d’abonnés de Kylie après son rôle dans la chicane et des insinuations d’intimidation.

Selena Gomez est la reine d’Instagram!

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s