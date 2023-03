60% des gens infectés tués: le champignon qui se répand aux États-Unis a déjà fait des morts au Québec

Partager







Un champignon mortel qui cause une infection difficile à traiter se propage à un rythme «alarmant» aux États-Unis, a prévenu le Centre de contrôle et de prévention des maladies. Ce même champignon a déjà fait des morts au Québec en 2022.

«L'augmentation rapide et la propagation géographique des cas sont préoccupantes et soulignent la nécessité d'une surveillance continue», a martelé lundi l’épidémiologiste du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le Dr Meghan Lyman, par communiqué.

Le champignon émergent Candida auris, considéré comme «une menace urgente de résistance aux antimicrobiens», s’est répandu à un rythme «alarmant» entre 2020 et 2021, selon les données de l’organisation américaine.

En effet, les dépistages de cette infection fongique auraient triplé entre 2020 et 2021, passant de 1471 à 4041 cas, selon le rapport.

«Le CDC a continué de voir une augmentation de cas en 2022», a précisé le communiqué.

Il a déjà sévit au Québec

En septembre 2022, le Québec a connu sa première éclosion de Candida auris, un «champignon tueur» dit-on, qui s'attaque aux malades en milieux de soins. Une personne infectée aura de 30 à 60% de risques d’en mourir.

Il résiste aux médicaments

Tout aussi inquiétant: le nombre de cas de ces champignons résistants aux médicaments antifongiques, normalement utilisés pour le traitement, ont également triplés en 2021.

Si le champignon n’est généralement pas une menace pour les personnes en santé, les malades qui séjournent longtemps dans des établissements de santé ou qui ont recours à des dispositifs médicaux invasifs sont plus à risque d’en être infecté.

Ainsi, le CDC a considéré le champignon «comme une menace [...] urgente», vu sa propension à «[résister] à plusieurs médicaments antifongiques, se [propager] facilement dans les établissements de santé et provoquer des infections graves avec des taux de mortalité élevés».