Un combattant de l'UFC forcé de faire son coming out bi après la publication d’une vidéo intime

Partager







Le combattant de l'UFC Jeff Molina est devenu − bien malgré lui − le premier athlète d’arts martiaux mixtes à révéler être bisexuel, après qu’une vidéo intime avec un autre homme s’est retrouvée sur le web.

• À lire aussi: Pourquoi cette députée ukrainienne veut absolument légaliser le mariage gai pendant la guerre

«Ce n’est pas la façon dont je voulais le faire [mon coming out], mais l’opportunité de le faire quand j’étais prêt m’a été enlevée. J’ai essayé de garder ma vie amoureuse à l’écart des médias», a regretté l’athlète de 25 ans sur Twitter.

L’Américain s’est également exprimé sur le mal-être qu’il a ressenti vis-à-vis de sa sexualité.

«J’ai fréquenté des filles toute ma vie et j’ai étouffé les sentiments que j’avais au secondaire dans l’équipe de lutte, à l’université et même après avoir réalisé une partie de mon rêve en entrant dans la UFC.»

Jeff Molina est d'ailleurs clair: il n’avait pas prévu faire son coming out à court ou à moyen terme alors qu’il pratique un sport «où la majorité des fans sont homophobes».

«Je voulais qu’on me reconnaisse pour mes talents et pour ce à quoi j’ai dédié 11 ans de ma vie et non pour être “le combattant bi de la UFC” qui, j’en suis sûr, se traduira en “le combattant gai de la UFC”», déplore-t-il.

Malgré les commentaires homophobes qu’il a reçus depuis la diffusion de la vidéo intime, Jeff Molina affirme avoir reçu une vague de soutien de la part de plusieurs athlètes de la UFC et de la communauté LGBTQ+.

• À lire aussi: Harry Styles gagne-t-il à rester ambigu sur sa sexualité?

À voir aussi: