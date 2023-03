Toutes les souris d’une île d’Afrique du Sud seront exterminées pour sauver des oiseaux

Partager







Divers organismes collaborent actuellement avec le gouvernement d’Afrique du Sud pour mettre sur pieds d’ici 2025 une vaste opération d’éradication d’une souris envahissante sur l’île Marion, dans le sud de l’océan Indien. Le but: protéger des espèces d’oiseaux marins eux-mêmes en voie de disparation.

La population de souris domestiques a été introduite accidentellement par les chasseurs de phoques du 19e siècle. Et dans les dernières décennies, elle n’a cessé d’augmenter en raison des changements climatiques et est devenue incontrôlable.

Leur présence sur cette petite île inhabitée à 2200 km au sud-est du Cap a actuellement des conséquences négatives sur la faune locale. En effet, les souris — faute de nourriture — se nourrissent en mangeant les poussins et des oiseaux de mer adultes vivant sur l’île.

Une faune diversifiée menacée

Pour vous donner une idée de la diversité de la faune, l’île Marion abrite des millions d’oiseaux marins nicheurs, dont quatre espèces de pingouins et un quart des albatros errants du monde.

Selon divers experts, l’albatros et jusqu’à 28 autres espèces d’oiseaux marins qui y nichent actuellement devraient s’éteindre d’ici 30 ans si rien ne change.

«Le besoin est urgent et évident pour les oiseaux marins d’importance mondiale de l’île Marion, dont l’emblématique albatros errant et bien d’autres espèces», souligne à The Guardian Keith Springer, gestionnaire des opérations du projet Mouse-Free Marion.

Si cette éradication sans précédent peut avoir des retombées positives pour les oiseaux et les autres espèces animales et végétales qui vivent sur l’île australe, l’intérêt de cette intervention d’envergure de conservation s’étend bien au-delà des côtes du territoire, mais également au fonctionnement et à la santé de la région subantarctique, note M. Springer.

Comment viendront-ils à bout des souris?

Au cours de l’hiver 2025 dans l’hémisphère Sud, ces hélicoptères, transportés par voie maritime à partir d’Afrique du Sud, répandront des appâts rodenticides à partir de seaux d’appâts sur l’ensemble des 300 kilomètres carrés de l’île. À titre de comparaison, Montréal fait un peu plus de 430 kilomètres carrés.

C’est ce qui fera du projet Mouse-Free Marion le plus grand projet d’éradication du genre jamais réalisé en une seule opération.

